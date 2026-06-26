Es war zuletzt eine Menge zu lesen über Richard Wagner, seinen Antisemitismus, die Aufarbeitung oder Nicht-Aufarbeitung oder Doch-Aufarbeitung der braunen Vergangenheit des grünen Hügels, über Hitlers Lieblingsoper „Rienzi“. Dass das Konzert zu Zubin Mehtas 90. Geburtstag mit dem BR-Symphonieorchester im Herkulessaal just mit der Rienzi-Ouvertüre beginnt, hätte man nicht gebraucht. Auch musikalisch ist sie an diesem Abend eigentlich überflüssig. Womöglich ist die Ouvertüre ein Konzertdauer-Relikt, als nach der Pause noch Richard Strauss’ „Zarathustra“ vorgesehen war. Tschaikowskys Vierte Symphonie, die stattdessen erklingt, ist merklich länger.