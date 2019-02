28. Februar 2019, 18:37 Uhr Zu warm Runter vom Eis

Die Stadtwerke beenden die Saison im Prinzregentenstadion vorzeitig

Von Pia Ratzesberger

Der Februar kann sich in diesen Tagen manchmal schon wie Frühling anfühlen. Während viele Eisdielen in der Stadt schon wieder geöffnet haben, ist die andere Saison mit dem Eis zumindest im Prinzregenstadion nun vorbei. Am Mittwoch war das Stadion zum letzten Mal für Publikum geöffnet, am Donnerstag waren Schulklassen und Vereine zum letzten Mal auf dem Eis. Die Stadtwerke München (SWM) haben die Saison in dieser Woche vorzeitig beendet - denn eigentlich war geplant, dass die Eisfläche noch bis zum 10. März geöffnet bleibt. Doch gegen die Entscheidung regt sich nun Protest beim Förderverein des Prinzregentenstadions.

Die "Freunde des Prinzregentenstadions" haben ihren Unmut in einem Brief an den Chef der Stadtwerke, Florian Bieberbach, kundgetan. Sie ärgern sich über die "willkürliche Beendigung der Eislaufsaison ausgerechnet kurz vor den Ferien". Viele Schüler hätten sich schon lange auf das Eislaufen gefreut, man bitte deshalb nochmals um eine Überprüfung der Entscheidung, heißt es in dem Schreiben. Das Argument des angesichts der Temperaturen zu hohen Energieverbrauchs vonseiten der Stadtwerke lassen die Freunde des Prinzregentenstadions nicht gelten. Wenn das Stadion geöffnet bliebe, könnten viele Menschen schließlich auch in der Stadt Wintersport treiben und müssten dann womöglich nicht in die Alpen zum Skilaufen fahren, schreiben sie in ihrem Brief an den Chef der SWM.

Die Stadtwerke aber geben an, dass die Temperaturen momentan schlichtweg zu mild seien, um die Eisfläche weiter zu betreiben. Das Eis werde schon ab dem Mittag weich, man komme kaum mehr hinterher, die Fläche immer wieder zu erneuern. Je wärmer es werde, desto mehr Energie sei dafür notwendig - zudem sei das schmelzende Eis auch ein Sicherheitsrisiko, das man nicht auf sich nehmen wolle. "Bei den Temperaturen steht das Schmelzwasser auf dem Eis", sagt ein Sprecher der Stadtwerke. Der Förderverein weist in seinem Brief darauf hin, dass es in den kommenden Tagen wieder kälter werden soll, doch die Stadtwerke wiegeln ab. Der angekündigte Regen sei für die Eisfläche ebenfalls nicht hilfreich, mit Frost sei nicht zu rechnen. Man habe sich auch deshalb dagegen entschieden, jeden Tag aufs Neue auszuhandeln, ob man das Stadion öffne oder nicht.