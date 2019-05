12. Mai 2019, 19:28 Uhr München heute Zu viele Unklarheiten bei Hanf-Produkten / Klage gegen zu hohe Mieten

Von Sara Maria Behbehani

14 Hanf-Läden wurden durchsucht, 180 Polizisten waren im Einsatz, ein knappes Dutzend Staatsanwälte war vor Ort und das Ergebnis blieb doch offen: Nach der Hanf-Razzia herrscht in München große Aufregung. Betreiber von Hanf-Läden fürchten um ihre Existenz. Demonstranten fordern die Legalisierung von Cannabis-Produkten. Staatsanwaltschaft und Polizei schließen weitere Razzien nicht aus. Kurzum: Cannabis ist in München dort, wo es nach Auffassung der Staatsanwaltschaft auf keinen Fall sein sollte: in aller Munde.

Während die Justiz von klaren Regeln spricht, ist es in der Praxis komplizierter. Welche Produkte dürfen denn nun legal verkauft werden? Sind Cremes oder Kaugummis mit Hanf illegal oder nicht?

Während Staatsanwälte und Händler streiten, stehen Verbraucher und Patienten ratlos daneben. In ihrem Sinne sollte der Gesetzgeber diese heikle Frage rasch klären, kommentiert mein Kollege Martin Bernstein und erklärt die Unklarheiten.

Das Wetter: Es bleibt weiterhin wolkig, wobei der Regen nachlässt. Temperaturen bis 13 Grad.

DER TAG IN MÜNCHEN

Klage gegen hohe Mieten zugelassen Mit einer Musterfeststellungsklage wehren sich Betroffene gegen die geplante Mieterhöhung einer Immobilien-GmbH. Es ist deutschlandweit die erste Klage dieser Art im Mietrecht. Zum Artikel

Eine Schönheitskur für die S-Bahn-Haltestellen Die Bahn renoviert Münchens unterirdische S-Bahn-Stationen, während der Sperrung am Wochenende haben die Arbeiten begonnen. Am Ende soll alles aufgeräumter aussehen - und Luftballons sollen kaum noch Chancen haben. Zum Artikel

Zentrale Lösung der Klo-Frage Oberbürgermeister Dieter Reiter will die Zuständigkeiten für die öffentlichen Toiletten im Baureferat bündeln. Gut möglich, dass München jetzt eine WC-Offensive bevorsteht. Zum Artikel

Diese Münchner wollen ins EU-Parlament Nicht jeder der Kandidaten hat bei der Europawahl am 26. Mai gute Chancen. Aber fast jeder von ihnen hat eine Leidenschaft für Europa. Zum Artikel

