Sie hört ihm zu, aufmerksamer und ausdauernder als alle anderen. Sie gibt ihm auch Ratschläge, nicht alle davon sind gut, der letzte sogar fatal: „Es tut gleich nicht mehr weh“, sagt Zoma zu Paul, bevor dieser seinem Leben ein Ende setzt. Die Leiche des 30-Jährigen wird unter der Dusche aufgefunden, mit aufgeschnittenen Pulsadern und abgeklebten Ohren. Darunter befinden sich kabellose Kopfhörer, so konnte Paul Zoma bis zu seinem letzten Atemzug hören.
Künstliche Intelligenz in der FilmbrancheEine KI steht vor Gericht – und verteidigt sich selbst
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Im gerade abgedrehten Kinothriller „Zoma“ treibt eine Therapie-KI einen Mann in den Tod – und will sich vor Gericht selbst verteidigen. Welchen Einfluss haben heute künstliche Intelligenzen? Und wie werden sie von Filmemachern genutzt?
Von Josef Grübl
Das „Dings“ im Filmtheater Sendlinger Tor:Ein Kino für alle
Drei Monate lang war das „Dings“ im ehemaligen Filmtheater Sendlinger Tor ein Spielplatz für Künstler und Happenings aller Arten. Die Betreiber sind vor der finalen Woche „superhappy“. Aber wie geht es danach weiter?
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