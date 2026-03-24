Sie hört ihm zu, aufmerksamer und ausdauernder als alle anderen. Sie gibt ihm auch Ratschläge, nicht alle davon sind gut, der letzte sogar fatal: „Es tut gleich nicht mehr weh“, sagt Zoma zu Paul, bevor dieser seinem Leben ein Ende setzt. Die Leiche des 30-Jährigen wird unter der Dusche aufgefunden, mit aufgeschnittenen Pulsadern und abgeklebten Ohren. Darunter befinden sich kabellose Kopfhörer, so konnte Paul Zoma bis zu seinem letzten Atemzug hören.