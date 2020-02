Zollbeamte haben am vergangenen Freitag am Münchner Flughafen eine 27-jährige Kellnerin gestoppt, die 320 000 Euro in Bar außer Landes bringen wollte. Das Geld hatte sie in 50-Euro-Scheinen in Kaffee-, Keks- und Chipsverpackungen versteckt. Die Frau mit Wohnsitz in der Slowakei war auf dem Weg nach China. Bei der Befragung durch die Beamten habe sie weder erklären können, woher sie das Geld hatte, noch zu welchem Zweck sie es in die Volksrepublik bringen wollte. Der Fund wurde sichergestellt, das Zollfahndungsamt ermittelt. Wer Bargeld im Wert von mehr als 10 000 Euro in ein Land außerhalb der EU ausführt, muss das beim Zoll anmelden; so sollen Geldwäsche und Terrorfinanzierung verhindert werden. Wer es nicht tut, riskiert ein Bußgeld bis zu einer Million Euro.