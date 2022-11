Der Albino-Alligator war in Frischhaltefolie eingewickelt und sollte vermutlich einen Privat-Zoo in Asien schmücken.

Immer wieder findet der Zoll an deutschen Flughäfen seltsame Fracht im Gepäck der Passagiere. Nicht selten herrscht Rätselraten, was sie damit vorhatten.

Glosse von Joachim Mölter

Es mag eingesessene Münchnerinnen und Münchner verblüffen, aber im Saarland gibt es nicht nur eine Vielzahl von Oktoberfesten, wie an dieser Stelle erst kürzlich festgestellt wurde - es gibt dort auch einen Flughafen, im Saarbrücker Stadtteil Ensheim, auf einer Anhöhe gelegen. Quasi ein internationales Drehkreuz. Um nicht zu weit abzuschweifen: Selbst in Saarbrücken-Ensheim ist dem Zoll aufgefallen, "dass sich in den letzten Wochen die Aufgriffe nicht einfuhrfähiger Lebensmittel gehäuft haben", wie er neulich mitteilte.

Für saarländische Verhältnisse mögen 25 Kilogramm Butter, Käse, Obst und Gemüse bemerkenswert sein, die eine Familie bei der Einreise aus der Türkei einschmuggeln wollte. Für München muss es ausgefallener sein. Wobei nicht klar ist, ob der jüngst vom Zoll aufgegriffene Albino-Alligator überhaupt als Lebensmittel gedacht war: Zwar war das Tier in Frischhaltefolie eingewickelt, aber die Nase schaute noch raus, und trotz der geringen Luftzufuhr in dem Köfferchen, in welches das knapp ein Meter lange Jungtier gezwängt wurde, lebte es noch.

Das kann man nicht von allen exotischen Tieren behaupten, die in jüngerer Zeit an hiesigen Flughäfen aufgegriffen wurden. So fanden Zöllnerinnen und Zöllner im Juni am Airport Leipzig/Halle 844 getrocknete Seepferdchen in einem Paket, und im Juli zogen sie in Düsseldorf einen bereits gegrillten Steppenwaran aus der Fracht. Am gleichen Flughafen entdeckten sie im September auf einem Gepäckwagen eine 20 Zentimeter große afrikanische Riesenschnecke, die sich offensichtlich auf der Flucht befand. Bei der Rückverfolgung der Schleimspur stießen die Beamten auf 92 weitere Schnecken, die in insgesamt fünf Gepäckstücken verstaut waren, aber nicht mehr alle lebten.

Albino-Alligatoren sind eine weitaus seltenere Spezies, weltweit gibt es nur 60, 70 Stück. Das Münchner Exemplar war auf dem Weg von den USA nach Asien; möglich, dass dort jemand seinen Privat-Zoo damit schmücken wollte. Dass das Reptil zum Burger verbraten werden sollte, ist eher unwahrscheinlich. Krokodilfleisch ist auch legal zu bekommen und zudem billiger als die kolportierten 75 000 Euro, die in Asien für das exotische Tier aufgerufen werden.

So rätselhaft es ist, was mit dem Albino-Alligator an seinem ursprünglichen Ziel geschehen sollte: Viel rätselhafter ist, warum ins Saarland Butter und Käse, Obst und Gemüse eingeschmuggelt werden.