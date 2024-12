Statt mit einem Auftrag Geld zu verdienen, hat ein Handwerker draufgezahlt, und zwar zugunsten seines Kunden. Passiert war Folgendes: Ein Schausteller aus München hatte den Handwerker aus Niederbayern damit beauftragt, die Heizung und Sanitäranlagen in seinem Lkw auszubauen. Kosten: knapp 3700 Euro. Der Schausteller zahlte den Betrag. Doch dann bekam er eine weitere Rechnung desselben Handwerkers über knapp 2800 Euro für einen zusätzlichen Kaltwasser- und Abflussanschluss für eine Waschmaschine, einen Wasseranschluss unter dem Lkw sowie weitere Sanitärbaumaßnahmen. Diese Leistungen gingen zwar über das anfangs vereinbarte Angebot hinaus, der Handwerker war jedoch der Auffassung, sie dem Schausteller auch in Rechnung stellen zu können. Doch der winkte ab, zahlte nicht. Es kam zum Streit, der Handwerker erhob Klage vor einem Zivilgericht am Amtsgericht München. Doch diese wurde abgewiesen.