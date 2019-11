Couragierte Bürgerinnen und Bürger haben am Montag in der Fußgängerzone einen Hund vor den Schlägen und Tritten eines Mannes gerettet. Gegen 17.45 Uhr war Passanten in der Neuhauserstraße aufgefallen, dass der Mann einen Golden Retriever grob behandelte. Er zerrte an der Leine, schlug das Tier und trat nach ihm. Der Hund jaulte und winselte. Statt wegzusehen wurden die Zeugen aktiv: Innerhalb weniger Minuten gingen bei der Polizei zehn Anrufe ein. Als die Beamten eintrafen, waren die Passanten bereits eingeschritten und hatten den Hund von seinem Peiniger getrennt. Dieser flüchtete. Die Polizei konnte seine Personalien feststellen und nahm den Hund zunächst mit auf die Wache, wo ihn sein Frauchen später abholte. Sein Peiniger war in der Vergangenheit bereits auffällig geworden.