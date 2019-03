12. März 2019, 21:36 Uhr Zitate "Ein Leben auf der Standspur"

Deftiges und Hintersinniges: die Sprüche des Abends

Aus der Salvatorrede

Zu Markus Söder: "Aber daran merkt man halt auch, dass du gegen den Strom schwimmst, das gehört auch zu Bayern. Kurz vor der Wahl haust du ein Weltraumprogramm raus, Wahnsinn, ich sag dir, an diesem Tag hattest du die Allgäuer in der Tasche! Da hast du den kleinen Mann erreicht. Von Oberstdorf bis Buchloe fragen wir uns schon ewig: Wie verhalten sich Kässpätzle in der Schwerelosigkeit, was macht ein Romadur im Vakuum?"

Über Söder und die Freien Wähler: "Markus, und da sag ich, bei dene kannst dir was abschauen. Emotion, Freude, Begeisterung. Das seh ich so selten bei Dir. Es wird mehr, das gesteh ich ein. Aber du bist halt scho eher der fränggische Routinier. Der Hubert hupft vor Freud, wenn der Dienstwagen vorfährt, der Söder steht da und sagt: 'Ah wieder die alde Schüssel, ich will an Borsche Banamera!'"

Zu OB Dieter Reiter: "Dieter schau dass Wohnungen hergehen in München! Es kann nicht sein, dass ein normaler Mensch sich München nicht leisten kann. Schau, in Wien sind 60 Prozent der Wohnungen in städtischer beziehungsweise in genossenschaftlicher Hand, und das sind Österreicher! Liebe CSU, unterstützt des, des müsst euch doch eine Freude sein, dass ein SPDler in Deutschland österreichische Politik macht."

Zu Andreas Scheuer: "Schaut's, ich zum Beispiel komm aus ganz kleine Verhältnisse, des hab ich mir aus der Politik abgeschaut, immer die kleinen Verhältnisse erwähnen! Mir hamm nix ghabt, meine Eltern waren mittellose Torfstecher und mir haben im Allgäu gar kein Torf! Mir haben also im Nichts rumg'stochert und behauptet, des wär a Beruf. Ja, das kommt dem Scheuer Andi bekannt vor."

Über Hubert Aiwanger: "Ich versteh das Phänomen Aiwanger! Die Welt wird immer komplexer, immer vernetzter, keiner checkt mehr irgendwas, und dann steht da im Sturm der Globalisierung der Aiwanger Hubert, mitm mintgrünen C&A-Hemd und der Klettkrawatte - und die Leut denken sich, jawohl, da ist noch einer überfordert! Noch einer dems Handy ab und zu ins Klo neirutscht."

Zu Michael Piazolo: "Michael, meine Hochachtung, die Nachfolge vom Ludwig Spaenle in der bayerischen Bildungspolitik anzutreten und den Vergleich auszuhalten, da kann ich bloß sagen: Herzlichen Glückwunsch. Es gibt Rennen, die hat man schon gewonnen, bevor der Startschuss fällt."

Zu den Grünen: "Eure Wähler haben sich auch verändert, Grün-Wähler in München, die fahren Range Rover V8 Hybrid, mit so einem Elektrozahnbürstenzusatzmotor, damits noch die Ökoprämie einsacken können, die schauen aus wie der Carsten Maschmeyer in fairer Kleidung."

Aus dem Singspiel

Katharina Schulze: "Chaka! Chaka! Ich fühl mich mega! Ich könnte Bäume ausreißen, wenn ich nicht bei den Grünen wäre."

Schulze über die SPD: "Du bist die Asche, wir der Trend, bald bist du unter fünf Prozent. Stimmt, wir ham dich abgehängt, aber sei mal nicht gekränkt. Wir sagen zärtlich dir, Adjeu. Und bitte - sorry! Sorry, SPD."

Dieter Reiter: "Ich bin sehr fleißig und erfahren und im Amt seit ein paar Jahren. Ich weiß, wie Bürgermeister geht, nur bei der Wohnungsnot no net."

Andrea Nahles: "Und wo is jetzt dieser Söder? Die SPD muss rauskriegen, was sein Geheimnis ist. Wir sind kompetent, empathisch, sensibel und völlig am Arsch. Und er? Keiner mag ihn, keiner wählt ihn, er spricht beschissenes Fränkich. Und trotzdem hat er's geschafft. Wie macht der das?"

Söder über die CSU: "Das war eine geschlossene Mannschaftsleistung. Wir ham ja mit Kreutzer, Blume und Herrmann einige charismatische Kampfschweine. Und irgendwelche Frauen ham wir auch, für die Fotos."

Andreas Scheuer: "Eigentlich bin ich Lehrer, hab nur keine Lust dazu. I bin halt mehr für Party und drum in der CSU."

"Also, wenn mir da einer von dene Autobosse K.o.-Tropfen ins Glas geschüttet hätte, des hätten ja die anderen gesehen. Und mich gewarnt. Die sprechen sich doch nicht ab."

Horst Seehofer: "Alle behandeln sie mich wie Luft. Also, entweder ignorieren die mich. Und das kann ja nicht sein. Ich bin ja Horst Seehofer. Oder sie sehen mich wirklich nicht mehr. Das muss es sein: Ich bin unsichtbar geworden."