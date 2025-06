Zirkusmenschen, so nimmt man allgemein an, schätzen das Umherziehen, es sei eben ihr Leben. Das gilt aber nicht für alle Artisten. In München gibt es eine Gruppe für zeitgenössischen Zirkus, die sehr gerne eine feste Bleibe für Proben, Recherchearbeit, offene Kurse für die Bürgerschaft und Vorführungen hätte. Zuletzt saßen die Akrobaten aber wie auf einem Schleudersitz.

Zuerst baute man ihr Zelt in der Sendlinger Zwischennutzung Sugar Mountain ab, die geschlossen wurde. Dann kündigte man ihnen auch den Circus Hub, ihren Stammsitz in einem Gewerbekeller am Ostbahnhof. Die meisten Anfragen nach einem neuen Ort blieben ungelöst. „Seit September spiele ich ‚Warten auf Godot‘“, sagt Michael Heiduk, seit Jahren die treibende Kraft hinter der ambitionierten freien Zirkus-Szene in München.

Nun könnte ein Zelt die Lösung sein. Die Stadt selbst besitzt einen so genannten Geodome. Der diente einst dem Festspielhaus als Spielstätte, zum Beispiel als sturmsicheres Theaterzelt Lunatico im Ostpark (ausgerechnet für Shakespeares „Der Sturm“). Inzwischen ist er im Eigentum des Kulturreferats, das aber keine rechte Verwendung dafür hat, auch die Kammerspiele wollten ihn nicht. Michael Heiduk und seine Artisten nehmen ihn gerne, bekommen ihn sogar mietfrei, und sind ganz aus dem Häuschen ob des fliegenden Baus: „Wir finden das voll super und stecken wahnsinnige Hoffnung da rein“, sagt Heiduk, Leiter auch von Pepe Arts, einer der wenigen Münchner Pro-Zirkuskompanien.

Nur wussten sie bisher nicht wohin damit. Weder auf der „Neuperland“-Fläche noch übers Volkstheater im Viehhof noch im Münchner Westen klappte es. Die Idee eines hilfsbereiten Landtagsabgeordneten, die Kuppel im Bayerischen Wald als E-Sportzentrum aufzustellen und auch die Artisten darin unterzubringen, fand Heiduk dann doch etwas fernab des Realistischen. Ist ja auch eine städtische Angelegenheit. Und da passt die Lösung doch besser, die auf Antrag von Grünen/Rosa Liste und SPD – „Erhalt des Geodome sichern! – Stadtteilsanierung Neuperlach vorantreiben! – Zeitgenössischen Zirkus stärken!“ – am Donnerstag im Kulturausschuss eingeleitet wurde. Die Munich Circus Arts GBR darf die Kuppel zeitweilig beim Theatron im Ostpark aufstellen, das Kulturreferat bezahlt für den Auf- und Abbau 20000 Euro, so wird auch der in diesem Jahr fällige TÜV rechtzeitig erledigt.

Wenn denn das Zelt die Prüfung besteht. Denn seit drei Jahren „rottet“ es in zwei Containern vor sich hin, sagt Heiduk. „Wir müssen selbst erst einmal schauen, ob alles funktioniert.“ Falls dem so ist, wäre es ein Artistentraum: Die Kuppel schaut modern aus wie ein Iglu, 23,5 Meter im Durchmesser, 7,5 Meter hoch, die Außenhülle trägt sich selbst, es gibt keine störenden Masten darin. „Eine Wahnsinns-Atmosphäre“, schwärmt Heiduk. Die Circus-Hub-Gruppe will das Zelt mit eigenem Equipment und einem multifunktionalen, isolierenden Boden füllen – und einem Programm für alle.

Wochentags soll es „eine hybride Mischung aus freien Bewegungslaboren, sogenannten Open Spaces, geben, in denen sich jeder unabhängig von Alter, Herkunft und Bewegungs-Background unter Aufsicht frei bewegen kann“. Abends gibt es laufende Bezahl-Kurse als „pädagogisches Bewegungsangebot“ an die Bürger, die sich etwa in Luftakrobatik, Breakdance, Handstand, Akrobatik und Zirkusspielen für Eltern und Kinder ertüchtigen möchten. Mit den Einnahmen will man den Betrieb finanzieren.

Jongliert derzeit mit den Möglichkeiten der Münchner Artisten: Michael Heiduk (hier in der Performance „Orbital Objects“ mit dem Künstler Philipp Messner). (Foto: Phillip Messner)

An den Wochenenden will Heiduk im „Pepedome“ öffentliche Vorstellungen für zeitgenössischen Zirkus, urbanes Tanztheater und Movement-Performances arrangieren – was aufgrund der Kurzfristigkeit der Zusage nicht leicht zu organisieren ist. Gerade ist er an einer chilenischen Truppe dran, die durch Deutschland tourt. Von 14. bis 16. November soll das Zelt, gefördert mit Mitteln des Bayerischen Tanz-Verbandes (BLZV), die Münchner Zentrale der europaweiten Aktion „La nuit de la Cirque“ werden.

„Der Ostpark bekommt einen tollen Kultursommer mit Tanz und Zirkuskunst. Wir geben unseren lokalen Talenten und etablierten Künstler*innen aus der freien Szene einen Ort, an dem sie trainieren und ihr Können zeigen werden“, freut sich David Süß, Kulturpolitischer Sprecher der Grünen, die die Initiative gestartet haben. „Gleichzeitig können die Menschen im Viertel ohne Hürden vorbeikommen und mitmachen. Viele Angebote im ,Pepe-Dome‘ werden kostenfrei und zugänglich für alle sein. Ein echtes Plus für unsere Stadt.“

Am 16. Juni soll der Aufbau beginnen, dann steht der Dome mit einer Ausnahmegenehmigung erst einmal sechs Monate in der Grünanlage an der Quiddestraße. Wenn er sich bewährt hat, könnte er 2026 im Frühjahr dort oder an anderer Stelle in München wieder aufgestellt werden – vielleicht sogar für immer. Das wäre der ultimative Traum für die zeitgenössische Zirkusszene (die derzeit auch ein Konzept für die „Neo-Event-Halle“ im Kreativquartier erarbeitet). „Mit unserer programmatischen Ausrichtung ist das in dieser Form einmalig in ganz Bayern und wird der erste Spielort für den zeitgenössischen Zirkus sein“, sagt Heiduk – und am liebsten würden sie für immer bleiben.