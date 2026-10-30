Vielleicht wird es einmal als „Das Wunder von Pasing “ in die Zirkusgeschichte eingehen. Aber was würde so eine Schwärmerei schon bringen in einer Flut reißerischer Ansagen im Showgeschäft. Jedenfalls, wer dabei war bei der Premiere des „Zirkuslab“ vor einem Jahr, weiß, dass sich dort in der Pasinger Fabrik etwas Ungewöhnliches, für viele gar Unerklärliches abspielte. Das Nachwuchsstück „Reflections“ war selbst für viele Show-Routiniers das Ereignis des Jahres.

Tanz, Gesang und Musik, Jonglage, Luftartistik und mehr ließen viele Zuschauer tief berührt zurück. War es die Art, wie alles in kollektiver Bewegungslust zusammenfloss, waren es die unverbrauchten Künstlerinnen und Künstler, denen man in die jungen Seelen zu blicken glaubte? Jedenfalls, nicht wenige im Publikum weinten, manche blieben lange nach den Aufführungen und redeten mit den Künstlern im Foyer, viele kamen wieder, man erzählte es weiter, sehr bald waren alle elf Vorstellungen in der Wagenhalle ausverkauft, man suchte im ganzen Kulturzentrum hastig Stühle zusammen. Mit solchen Reaktionen hatte niemand von den durchaus optimistischen Verantwortlichen gerechnet bei diesem Experiment für zeitgenössischen Zirkus: Man wollte Artistinnen und Tänzerinnen am Anfang ihrer Karriere eine professionelle Plattform schaffen.

Mission mehr als erfüllt. Der enorme Zuspruch hat nun Auswirkungen auf das zweite Projekt des Zirkuslab: „Fragmente“. Ganz praktische, denn diesmal hat Carmen Bayer von der Pasinger Fabrik („Wir waren völlig geplättet“) mehr Zeit im Programm dafür reserviert und gleich 18 Termine angesetzt, auch Nachmittagsvorstellungen. Aber auch künstlerische Auswirkungen, denn mancher Gast bewarb sich gleich für eine Aufnahme ins Kreativteam. So saß etwa der renommierte Schweizer, in Schweden lebende Bühnenbildner Reinhard Bichsel im Publikum und bat darum, beim nächsten Mal unbedingt mitmachen zu dürfen. Jetzt reist er für „Fragmente“ extra für das Lichtdesign an.

Der Zauber dieser neu formierten Laborgemeinschaft soll auch in diesem Jahr wieder von den Künstlerinnen und Künstlern ausgehen, die Zirkuslab-Direktor Werner Buss (28 Jahre lang künstlerischer Leiter der GOP Varietés) und Julia Sophie Ladner (Regie) und Karin Paulsburg (Choreografie) von der Münchner Akrobatik- und Tanzschule Stonebite Studios „handverlesen“ zusammengefügt haben.

Am Anfang ihrer Karriere stehen die jungen Artistinnen und Artisten des Zirkuslab. Foto: Pasinger Fabrik

Das sind Tänzerinnen und Luftartistinnen wie Doris Teichmann, Anna-Maria Sinnwell und Peke Vana. Da ist der Schlangenmann Niko Chatzoglou bei seinem ersten Profi-Engagement, der erst im Corona-Lockdown zuhause die Kontorsion für sich entdeckt und inzwischen schon die Berliner Artistenschule abgeschlossen hat. Da ist der peruanische Breakdancer Gohan Campos, der bei einem seiner Auftritte irgendwo auf der Welt seine Münchner Frau kennenlernte, mit der er jetzt hier lebt. Da ist der italienische Tänzer und Cyr-Reifen-Artist Simone Bredice. Und wieder dabei ist der noch heimliche Zirkusstar Münchens, Daniela Maier alias Danimisima, die für ihre Handstand-, Verbiege- und Flying-Pole-Künste von der Bayerischen Staatsoper ebenso gebucht wird wie in Saudi-Arabien und China und demnächst von den GOP-Theatern.

Die ehemalige Sportgymnastin Daniela Maier ist Münchens große Zirkushoffnung. Foto: Martin Fink/Pasinger Fabrik

Jetzt kommt es darauf an, wie diese jungen, multibegabten Athletinnen und Athleten in der Proben- oder Laborphase wieder zueinander gefunden haben. Wie Splitter oder Fragmente zu einem ganzen Spiegelbild, in dem dann die Zuschauer ihr Inneres reflektieren können. Es geht für alle, Publikum wie Artisten, um die Frage: „Was passiert, wenn Unterschiedlichkeit nicht geglättet, sondern gefeiert wird?“

Der Rahmen bleibt derselbe: ein 75‑minütiges Stück, bewusst ohne Pause, damit die Gäste „nicht mittendrin aussteigen müssen“, wie Werner Buss erklärt. Dafür bleibt das Foyer mit der Bar auch nach den Vorführungen noch lange geöffnet, auch die Künstler werden meistens bleiben, um mit den Zuschauern zusammenzukommen. „Dieses Nachhallenlassen fehlt oft in der Kultur“, sagt der künstlerische Leiter des Zirkuslab.

Zirkuslab, „Fragmente“, München, Pasinger Fabrik, Premiere Freitag, 6. November, 19.30 Uhr, weitere Vorstellungen bis Sonntag, 22. November, www.pasinger-fabrik.de