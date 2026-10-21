Jetzt ist Zirkus-Hochsaison in München , nur ein wenig anders, als sich das die Freunde klassischer Manegen-Spektakel vorstellen. Bis der Circus Krone von seiner „Farbenspiel“-Zelttournee (ab 24. Oktober in Weiden, ab 29. in Nürnberg) für seine Winterprogramme wieder ins Stammhaus in München zurückkehrt (ab 25. Dezember), gibt es beste Gelegenheit, anderen, zeitgenössischen, tierfreien Zirkus kennenzulernen. Und das mehrfach – von Tollwood bis Pasinger Fabrik: Tanzzirkus, Bewegungskunst, spinnende Finnen, die größten Talente der Stadt, eine Horror-Freakshow, Varieté und zwei Dinner-Shows in Spiegelzelten.

Erscheint das auch konfus – willkommen in der Zirkuswelt, wo gerade das Unvorhersehbare, Eigenartige zum Staunen verführt. Zum fragmentierten Artistik-Herbst passt die neue Show des ZirkusLab in der Pasinger Fabrik: „Fragmente“ soll eine „Hommage an das Unvollständige, das Mutige, das Dazwischen“ sein. Klingt erst mal verkopft, aber wer bei der Premiere „Reflections“ vor einem Jahr dabei war, weiß: Das Gegenteil wird der Fall sein, es geht tief hinein ins Gefühl, viele Besucher – und das ist keine Übertreibung – weinten damals die 75 Show-Minuten durch vor Ergriffenheit. Nahezu durch Mundpropaganda verkauften sich alle zwölf Abende aus, diesmal sind deshalb 17 Vorstellungen angesetzt. Nun haben Varieté-Papa Werner Buss als künstlerischer Leiter, Julia Ladner und Karin Paulsburg von den Stonebite Studios und sieben Talente von München bis Peru ein neues Stück ersonnen, in dem sich die artistischen und tänzerischen Splitter zu einem „Universum aus Bewegung, Klang und Emotion“ zusammensetzen (6. bis 22.11.).

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Dass die Münchner offen sind für neue Formen des Zirkus, liegt sicherlich auch an der Pionierarbeit von Tollwood. In diesem Advent zeigt das Festival drei Produktionen unter dem Motto „Made To Move You“ im Grand Chapiteau: Bewegend soll zunächst „Ten Thousand Hours“ der Kompanie Gravity And Other Myths davon erzählen, wie viel Zeit nötig ist, etwas wie Schwerkraft verleugnende Artistik wirklich zu beherrschen: nämlich 10 000 Stunden (ab 25.11.). Es folgt das australische Stück „Triptych“, das, anders als sein Titel vermuten lässt, auf unheimlich zauberhafte Weise modernen Tanz all jenen nahebringen soll, die sonst gar keinen Zugang dazu haben (ab 2.12.). Zum Abschluss dürfen acht Finnen bei „Mad in Finland“ alle finnischen Klischees und Verrücktheiten ausleben, inklusive Sauna (ab 12.12.).

Die spinnen, die Finninnen: „Mad in Finland“ ist ein Höhepunkt beim Winter-Tollwood. Foto: Sebastien Armengol

Auf die Ausgabe von Speisen zu den Shows verzichtet Tollwood 2026. Wer den Wechsel zwischen Revue- und Menü-Gängen sucht, wird in diesem Jahr wieder in zwei Dinnershow-Spiegelzelten bedient: Im zweiten Jahr des „Hullis“ tischt am neuen Standort vor der Motorworld in Freimann Sterne-Koch Bobby Bräuer seine Kreationen auf, dazu gibt es Comedy, Live-Musik und Artistik unter dem schönen Titel „Feel Vergnügen“ (ab 29.10.). Bei den Routiniers im Teatro in der Messestadt liefert wieder Käfer die Feinkost zum Programm, das unter anderem mit Burlesque-Auszieh-Tänzerin Clara Fable in die Vollen geht zum Thema „Circus Of Love“ (ab November). Schlicht „Circus“ heißt die neue Show im GOP, die (wahlweise mit Essen) klassische Zirkuskünste auf Varieté-Bühne bringen will, allerdings schon sehr geprägt ist von den Show-Vorlieben der ukrainischen Artisten für quietschbunte Kostüme, Animationstanz und eine DJ-Bobo-hafte Dance-Pop-Musik (bis 17.1.).

Wird schon schiefgehen: Die Clowns Eduardissimo (links) und Oleksii Bitkine in der Show „Circus" im GOP. Foto: Michelle Hauser

Dass große Artistiktalente auch in München reifen, zeigt nicht nur die Pasinger Fabrik: Die Zirkusschule Leopoldini demonstriert ihre Kreativität und ihr Können erstmals in einer Weihnachtsshow (im Theater Leo17). „Aschenputtel“ dürfte märchenhaft ausfallen, aber „unkitschig“ und anders als von den Grimms überliefert.

Und speziell um den zeitgenössischen Zirkus in der Stadt hat sich Michael Heiduk mit seinem Show- und Trainingszentrum Pepe Dome im Ostpark verdient gemacht, der nun auch ein Café betreibt. Es geht ums Miteinander, aber auch um große Kunst, bei Gastspielen wie „Udo“ (24.10.) und „Gap 42“ (mit zwei Artisten, die 42 Zentimeter und 42 Kilo voneinander trennen; 14.11.), einer der Freakshow „Samhain-Circus“ an Halloween (31.10.) und einem Event der DJs Koraĵo und der Haus-Artisten von Pepe Event, bei dem zwischen Zirkus, elektronischer Musik, Lichtkunst und „liebevoll selbstgebautem Wahnsinn“ die Manege zum Dancefloor für jeden wird (24.10., Eintritt frei).