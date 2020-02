"One. Two. Three. Go!". Gleich fünf Mal hintereinander erklingt dieses Kommando, auf das sich die Helfer schwer ins Zeug legen, um Seite für Seite das charakteristische weiße Zelt des Cirque du Soleil aufzuziehen. Danach ist das Grand Chapiteau auf der Theresienwiese mit seinen 19 Metern Höhe und 51 Metern Durchmesser schon von weitem sichtbar an diesem sonnigen Wintertag unter blauem Münchner Himmel.

Vier Masten überragen mit ihren 25 Metern die Zeltstadt, die durch 550 Aufhänger gehalten wird. Sie müssen exakt waagerecht ausgerichtet sein und sind gleichzeitig so beweglich, dass sie Windgeschwindigkeiten von bis zu 120 Kilometern pro Stunde standhalten können. Auf der 4500 Quadratmeter großen Fläche ist indes nicht nur die Manege mit 2600 Sitzplätzen untergebracht, sondern drumherum auch eine ganze Zeltstadt, die den Eingangsbereich, Verkaufs- und Erfrischungsstände, den Ticket-Schalter, das Künstlerzelt sowie Büros für Tour-Mitarbeiter, das Catering für die gesamte Crew und eine Schule für die Kinder des Teams beherbergt.

"Wir sind mit 79 Schwertransportern zum Aufbau des Zirkus-Dorfs angereist", erzählt der aus Spanien stammende Sicherheitschef Javier Perez, der wie die Helfer und die Besucher an diesem Donnerstag Helm und Sicherheitsweste trägt. Er achtet darauf, nicht die roten Markierungen auf dem Boden im Inneren des Zelts zu übertreten. Die 100 eigenen Crew-Mitglieder werden in der Regel mit Mitarbeitern aus dem jeweiligen Gastspielort ergänzt, die für die Küche, die Garderobe oder die Verkaufsstände engagiert werden. Und da ist natürlich die Show selbst, "Totem", in der vom 13. Februar bis 22. März 46 Akrobaten, Darsteller und Musiker aus 27 Ländern auftreten. Totems sind bei Naturvölkern Lebewesen, Pflanzen, Tiere oder bildhafte Symbole, die als Urahn angesehen und verehrt werden. Nichts weniger als die Evolutionsgeschichte der Menschheit von den amphibischen Ursprüngen bis zur Verwirklichung des Traums vom Fliegen will das artistische Spektakel darstellen, eingebettet in eine technisch aufwendige Bühnenshow mit speziell komponierter Musik.

Bis 2. Februar war "Totem" in Düsseldorf, seiner ersten Station in Deutschland, zu sehen, jetzt können sich die Besucher in München von der Tournee-Show faszinieren lassen, die als eine der überragenden Publikumserfolge des Cirque du Soleil gilt. Sie wurde 2010 in Montreal uraufgeführt und bislang weltweit von rund fünf Millionen Zuschauern gesehen.

Fünf Jahre sei es her, seit der Sonnen-Zirkus das letzte Mal sein Zelt auf der Theresienwiese aufgeschlagen habe, rechnet Perez vor. Das müsse die Show "Kooza" gewesen sein, bei der er leider noch nicht dabei war, erklärt er, während er einen zweifelnden Blick auf den vom Regen aufgeweichten, matschigen Boden wirft. "Hier findet also auch das Oktoberfest statt?", will er wissen. Und weiter geht es mit der Logistik des Zirkus-Unternehmens. Für die Zelt-Shows würden selbstverständlich mehr Mitarbeiter benötigt als bei den Gastspielen in festen Hallen, erzählt Perez. Beispielsweise spiele derzeit die Show "Luzia" in London, in der Royal Albert Hall, "die Jungs, die wir da nicht brauchen, setzen wir an einem anderen Ort ein".

Insgesamt seien es fünf Zelte, mit denen der Cirque du Soleil auf Tour gehe, "wir haben für jeden Kontinent eines", so Perez. Überall auf der Welt kann so gesehen werden, was der kanadische Hochglanz-Zirkus sich seit 1997 in seinem Hauptquartier in Montreal einfallen lässt. Wohin die Reise für Perez und seine Crew vom März an weitergeht, steht bereits fest: Rom, Mailand und Prag.