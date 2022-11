Frau bei Brand in Doppelhaushälfte verletzt

Eine 25 Jahre alte Frau hat am Montag bei einem Brand im Stadtteil Pasing eine Rauchgasvergiftung erlitten. Gegen 16.05 Uhr war das Feuer in einer Doppelhaushälfte in der Pfeivestlstraße ausgebrochen, nach ersten Erkenntnissen war der Brand von einem Sofa ausgegangen.

Dadurch wurde die Bewohnerin leicht verletzt, der Rettungsdienst brachte sie in ein Krankenhaus. Die Feuerwehr konnte den Brand löschen. Bereits auf der Anfahrt sei starker Rauch zu erkennen gewesen, der aus einem Fenster im ersten Obergeschoss drang, teilte die Feuerwehr mit. Ein zufällig anwesender Paketzusteller habe versucht, der 25-Jährigen mit einem Feuerlöscher zu helfen - erfolglos.

Aufgrund der starken Rauchausbreitung war laut Feuerwehr das ganze Haus mit Ruß bedeckt, es sei nicht mehr bewohnbar. Der Sachschaden liegt bei 200 000 Euro. Die Ermittlungen zur Brandursache hat das Kommissariat 13 der Kriminalpolizei übernommen.