Bei zwei Verkehrsunfällen am Ostermontag in Berg Laim wurden zwei Personen schwer verletzt. Eines der beiden Opfer, ein 65-jähriger Radfahrer, schwebt sogar in Lebensgefahr. Nach Angaben der Polizei fuhr der Mann auf dem Radweg der Anzinger Straße. Warum er an der Kreuzung zur Aschheimer Straße vom Auto eines 75-Jährigen erfasst wurde, der nach links in die Melusinenstraße einbogen war, ist noch unklar. Bei einem weiteren Unfall, der sich gegen 12.20 Uhr in der Altöttinger Straße ereignete, bittet die Polizei um Hinweise: Nachdem zwei Zeugen einen Knall gehört hatten, fanden sie einen 55-Jährigen mit Kopfverletzungen auf der Straße liegen. Der Mann ist noch nicht vernehmungsfähig. Die Polizei fahndet nun nach dem Fahrer eines weißen BMW. Hinweise an 089/ 62 16 33 22.