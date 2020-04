Ein nicht näher bekanntes Fahrzeug eines Rettungsdienstes hat am Donnerstagmittag in Obermenzing ein parkendes Auto gerammt. Anschließend schaltete der Fahrer Blaulicht und Martinshorn ein und fuhr davon. Zeugen hatten jedoch beobachtet, wie der Wagen beim Rückwärtsfahren gegen den parkenden VW prallte und dann mit eingeschalteter Sirene in südliche Richtung auf der Pippinger Straße davonfuhr, berichtet die Polizei. Um welchen Fahrzeugtyp es sich handelte und von welcher Hilfsorganisation der Wagen stammte, ist noch unklar. Zeugen, die den Unfallhergang beobachtet haben, werden gebeten, sich beim Unfallkommando der Verkehrspolizei zu melden unter 089/ 62 16 33 22 .