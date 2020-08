In der Nacht auf Sonntag ist es am Pasinger Bahnhof zu einem Streit gekommen, bei dem ein 26-Jähriger mit einer Glasflasche am Kopf verletzt wurde. Er wurde in ein Krankenhaus gebracht. Die Polizei ermittelt wegen gefährlicher Körperverletzung gegen den unbekannten Angreifer und sucht Zeugen, die die Auseinandersetzung gegen 2.30 Uhr auf Bahnsteig sechs beobachtet haben. Bereits eine Nacht zuvor war die Polizei zu einem Streit ebenfalls am Pasinger Bahnhof gerufen worden. Ein Mann soll Zeugen zufolge eine 37-jährige Frau geschlagen haben. Er wehrte sich gegen seine Festnahme.