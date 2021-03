Eine Münchnerin ist am vergangenen Donnerstag im Fritz-Hommel-Weg in der Nähe der U-Bahnstation Nordfriedhof beinahe ausgeraubt worden. Nach Aussagen der Frau schubste ein Unbekannter sie zu Boden und versuchte, ihren Rucksack zu stehlen. Ein Passant ging dazwischen und verhinderte so den Raub, der Täter flüchtete in unbekannte Richtung. Die 86-Jährige wurde bei dem Angriff leicht verletzt und ließ sich von einem Arzt behandeln. Die Tat ereignete sich am Donnerstag gegen 15 Uhr, doch erst am Sonntag erstattete die Frau Anzeige. Die Polizei sucht nun Zeugen, insbesondere den Passanten, der zur Hilfe eilte. Hinweise bitte an 089/29 10-0.