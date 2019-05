27. Mai 2019, 18:45 Uhr Zeugen gesucht Mann stirbt bei Autounfall

Ein 41 Jahre alter Mann aus dem Münchner Umland ist in der Nacht auf Montag bei einem schweren Verkehrsunfall ums Leben gekommen. Der Mann war kurz vor ein Uhr nachts auf der Wasserburger Straße in Haar stadteinwärts gefahren. Kurz nach der Einmündung der Sudetenstraße kam der VW Golf von der Fahrbahn ab, wie die Polizei berichtete. Das Fahrzeug raste ungebremst in ein Baustellenfahrzeug, das ordnungsgemäß auf dem Parkstreifen abgestellt war. Zeugen löschten das in Brand geratene Auto mit einem Handfeuerlöscher und versuchten, den 41-jährigen Fahrer aus dem Wrack zu ziehen. Aber erst der Feuerwehr gelang es schließlich, den Mann zu bergen. Der Notarzt konnte allerdings nur noch dessen Tod feststellen. Die Wasserburger Straße musste für mehrere Stunden gesperrt werden. Aus welchem Grund der Pkw auf den Parkstreifen geriet, ist bislang nicht bekannt. Zeugen, die Beobachtungen zum Unfallhergang gemacht haben, werden gebeten, sich unter der Telefonnummer 089/62 16-33 22 mit der Polizei in Verbindung zu setzen.