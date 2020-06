Drei Mal sind unbekannte Täter seit Freitagabend in Münchner Kindertagesstätten eingebrochen. In Haidhausen hebelte ein Unbekannter das Fenster einer solchen Einrichtung auf. Anschließend durchsuchte er mehrere Räume und Schränke nach Wertgegenständen, jedoch erfolglos. Soweit kam der Täter bei einer Kindertagesstätte in Taufkirchen erst gar nicht. Vergeblich versuchte er, das Sicherheitsglas der Eingangstür mit einem Stein einzuschlagen. Letzten Endes konnte er nicht in das Haus eindringen. Mehr Erfolg hatte ein Täter hingegen bei einem Kindergarten in Pasing. Durch ein gekipptes Fenster stieg er in das Gebäude ein und durchsuchte die Einrichtung. Dabei erbeutete er eine Geldkassette mit mehreren hundert Euro Bargeld. Da die Täter der Einbrüche bislang unerkannt blieben, sucht die Polizei nach Zeugen.