Die Täter, die in der Nacht von Samstag auf Sonntag einen Tresor aus einer Bäckerei in der Waltherstraße gestohlen haben, müssen sehr stark gewesen sein. Der Metallschrank wog laut Polizeibericht vom Montag etwa 200 Kilo, die Ermittler gehen davon aus, dass er mit einem Auto abtransportiert wurde. Zeugen, denen zur Tatzeit in der Walther- oder der Maistraße und deren Umgebung etwas aufgefallen ist, werden gebeten, sich bei der Polizei zu melden. Besonders lukrativ war die Schwerstarbeit der Einbrecher allerdings nicht: Der Tresor enthielt dem Bericht zufolge nur einige Hundert Euro.