Wenn jemand von Beruf Bankautomatenreiniger ist, muss man sich über weitere außergewöhnliche Begriffe wahrscheinlich nicht wundern. Probeabheben zum Beispiel. Das macht Michael Dorn manchmal, wenn er mit der Arbeit fertig ist. Um zu sehen, ob alles wieder funktioniert, denn der Geldautomat ist, wenn man dem 49-Jährigen so zuhört, durchaus vielen Emotionen und Gewalten ausgesetzt. Gerade zur Wiesnzeit, und gerade auch zur Corona-Zeit - könnte man meinen.

An einem Donnerstagmorgen um kurz vor acht Uhr steht Dorn im Zwischengeschoss des U-Bahnhofs Goetheplatz und schaut sich das Gerät der Raiffeisenbank an. Sein Aufkleber hängt rechts unten am inneren Gehäuse. Dorn darf das, Aufkleber hinpappen. Eigentlich sind sie aber seine Hauptfeinde, neben Aggression, Kaugummis und Farbe. Der Automat ist nicht ramponiert, nur dreckig, wird kurz mit speziellen Reinigungsmitteln eingesprüht und dann mit einem Tuch geschrubbt. Bildschirm, Tastatur, Schlitze, Dorn poliert vor sich hin, kein Wischer zu viel. Er macht das ja auch schon seit zehn Jahren, seit er seinen gelernten Beruf des Dachspenglers nicht mehr ausüben kann.

"Die Wiesnzeit ist Hochzeit", sagt Dorn. Er hat einen goldenen Ring im rechten Ohr und ein schnelles Grinsen im Gesicht. Während des Oktoberfests müssen knapp 40 Automaten rund um die Theresienwiese täglich geputzt und begutachtet werden. Einige sind eigens für diesen Anlass gebaut, extrem stabil, manche mit Betonumfassung gegen randalierende Kontoüberzieher. Oder Leute, die im Suff die Pin nicht mehr in die richtige Reihenfolge bekommen und dann ihre Karte einbüßen. Dorn findet an den Automaten alles: Schlüssel, Taschen, Geldbeutel. Jeden Tag morgens um vier Uhr ist er dann in normalen Jahren im Einsatz und bringt die Funde zur Polizei. "Ich hab aber auch schon zig Hotelzimmerkarten aus den Schlitzen gezogen, abgebrochene." Dann muss er so richtig ran an die Kästen. Das kann er auch am Goetheplatz gut zeigen.

Detailansicht öffnen Michael Dorn, 49, ist gelernter Dachspengler, seit zehn Jahren reinigt er jetzt aber schon Automaten aller Art. (Foto: Robert Haas)

Ein Geldautomat hat normalerweise eine individuell je nach Bank-Institut gefärbte Plastikschale. Das Innere, mit Bildschirm und Tastatur, ist aber meist gleich und enthält eine gesicherte Box. Mit seinem Schlüssel kann Dorn den Automaten aufsperren und den Kartenmechanismus reparieren. An die Geldkassette kommt aber natürlich auch er nicht. Die ist manchmal noch extra geschützt, mit einer Farbpatrone, die bei falscher Handhabung auslöst und so einen etwaigen Räuber und das Geld markiert. Farbe außen an Automaten hat Dorn auch ab und zu. "An der Poccistraße hat einer weiße Wandfarbe aufs Display geklatscht", sagt er und zeigt die Bilder auf seinem Handy. Vorher, nachher. Sauber kriegt er alles. Es dauert nur manchmal etwas länger. Und es riecht, aber das meistens nur auf der Wiesn, denn für Wildbiesler ist ein Geldautomat eine Wand wie jede andere.

Und seit ein paar Wochen ist er auch in der Lage, Graffiti zu entfernen. Mit einem neuen Gerät, das an einen Staubsauger erinnert. Damit hatte er zuletzt seinen ersten Einsatz an der Sparkasse am Gärtnerplatz. Die beige Wand war mit schwarzen Tags beschrieben, die Unterschriften der Sprayer. Dorn setzte seinen Staubsauger auf die Wand, der am Ende mit einer Plexiglasbox umhüllt ist. Zunächst sandstrahlt Dorn eine feine Farbschicht mit einem Granulat aus Nussschalen und Glasscherben von der Wand. Anschließend wird dieser Farbstaub dann auch aus dem Plexiglaskasten wieder eingesaugt.

Mutwillige Zerstörung, eigenwillige Verzierung, ungewollte Beschmutzung. So kann man Dorns Arbeitsbereiche aufteilen. Und MVG-Automaten.

Man könnte meinen, dass in Zeiten von Corona Geräte, auf denen Hunderte bis Tausende täglich ihre Finger drücken, vom Betreiber häufiger gereinigt werden. Dorn hat aber weniger Aufträge als vor der Krise. "Ich hatte 17 Aushilfen und vier Festangestellte", sagt Dorn, "jetzt sind es noch vier Aushilfen und drei Festangestellte", die für ihn die Automaten warten. Die MVG bucht ihn seltener, offenbar gibt es genug eigene Kapazitäten zum Putzen. Oder neue MVG-Aufkleber anbringen, auch das gehört zu Dorns Aufgaben. Oder EC-Karten zu sichern, was bei den Geräten der MVG dauernd passiert. Die schickt er dann ein. Oft legen Finder die Karten nur oben auf die Kante des Automaten, weshalb Dorn als erste Amtshandlung bei jedem Gerät einmal über die obere Kante streicht.

Detailansicht öffnen Und seit einer Woche entfernt Dorn auch Graffiti von Hauswänden. (Foto: privat)

Münzabrieb auf der Seite, abgezogene Aufkleber, das sind die Probleme der MVG-Automaten, die eher gleichmäßig über das Stadtgebiet verteilt sind. Die meisten Geldautomaten gibt es in der Innenstadt und deren Standorte kennt Dorn schon deutlich länger als die zehn Jahre, die er als Automatenreiniger arbeitet. Vorher war er Werttransportfahrer und davor Spengler, bis er vom Dach fiel.

Nach der Schule machte Dorn zunächst eine Dachsprenglerlehre und arbeitete in dem Beruf, bis er nach fünf Jahren auf einem nassen Dach ausrutschte, aus vier Meter Höhe auf den Boden und vor allem auf die linke Hand fiel. Dorn, damals 21, arbeitete trotzdem weiter, ließ sich nicht viel anmerken, sagt er. Auch weil man gerade in den körperlich schweren Berufen "schnell als Weichling" dastehe. Als er die Hand dann doch röntgen ließ, war es "ein schwieriger Bruch", der erste Arzt sah ihn nicht. "Der Knochen wurde spröde, weil ich ihn nicht ruhiggestellt hatte." Er hatte Schmerzen, aber hörte von den Kollegen, er wolle doch nur blau machen.

Dorn suchte sich einen Beruf, bei dem er nicht schwer heben musste, arbeitete zunächst acht Jahre lang als Lkw-Fahrer, ehe er zum Fachbereich WTU wechselte, zu den Werttransportfahrern. So kam er zu den Geldautomaten. Machte einen Waffenschein, eine Sicherheitsschulung, "war aber nie in einen Überfall verwickelt". Dann gründete er eine Familie und wechselte noch einmal den Job. Von da an also: reinigen. Vor allem mit der rechten Hand. Und wenn er etwas repariert hat, hebt er Geld ab. "Die Gebühr bekomme ich natürlich zurück."