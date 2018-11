4. November 2018, 18:50 Uhr Zenith Prost Mahlzeit

Die "eat & style"-Messe weiß, was die Münchner gern essen und trinken - behaupten zumindest ihre Macher. Weißwürste sucht man dort vergebens

Von Thomas Anlauf

So isst also München. Da liegen diese kleinen getrockneten Fleischfetzen auf Tellern, darf man natürlich probieren. Es ist ein großartiges Kau-Erlebnis, kuhgleich mahlen mehrere Testesser vor dem Stand von "Drai Jerky" mit den Zähnen, um das Trockenfleisch aus dem oberbayerischen Peiting im Mund weich zu bekommen. Wer die Variante "hot & spicy" erwischt hat, verschwindet besser gleich, um einen großen Schluck zu trinken. Da gibt es etwa die Wein- und Sektkellerei Franz Friedrich Prinz von Preußen ganz in der Nähe. Aber ist es wirklich das, was München trinkt?

Auch Macarons in allen Farben gab es. (Foto: Florian Peljak)

Nun, die Ess-, Trink- und Lebensstil-Messe "eat & style", die am Wochenende wieder im Münchner Zenith gastierte, schreibt sich das Wissen auf die Fahnen. Am Eingang in das ehemalige Eisenbahn-Ausbesserungswerk in Freimann stehen so Sachen wie "Servus Minga!" und eben "So schmeckt München". Also sollte man meinen, die Macher aus Hamburg kennen sich mit Münchner Lifestyle bestens aus.

Der mehr als hundert Meter langen Menschentraube nach zu urteilen, die sich am Sonntag kurz vor der Öffnung des "Food-Festivals" gebildet hat, dürfte der Geschmack der Besucher getroffen sein. Dabei müssen sie 14 Euro dafür zahlen, dass sie in erster Linie etwas kaufen sollen. Da gibt es gleich vorn am Eingang diverse Stände mit Hochprozentigem und Exotischem. Der Amarula-Likör zum Beispiel: Der schmeckt ein wenig nach Baileys, ist aber definitiv kein Gemisch aus irischem Whiskey und Rahm, sondern ein Likör aus der Frucht des Elefantenbaums. Wem das nicht liegt, kann ja mal den Heiland-Likör probieren. Die junge Firma aus Nandlstadt bei Freising wirbt mit dem Slogan "Jesus würde Heiland trinken". Man kann sich bei der "eat & style" aber auch einfach mal an den Herd stellen und etwas kochen, beispielsweise gemeinsam mit dem Münchner Vegan-Koch Sebastian Copien.

Wer wollte, konnte sich etwas vorkochen lassen. (Foto: Florian Peljak)

Fast zwei Dutzend Hobbyköche stehen am Sonntagmittag an drei Küchenzeilen aufgereiht Copien gegenüber. Gerade ist kollektives Aprikosenschnippeln an der Reihe, der Meister erklärt, wie man sein "Schakschuka Baby", einen Linsenhummus mit Aprikosensalsa, am besten zubereitet. "Es müssen immer alle sechs Geschmacksrichtungen im Essen sein", sagt Copien. "Das ist das Wichtigste, was ich euch sagen kann." Zwischendrin gießt eine Weinkönigin mit Goldkrönchen den angehenden Kochkünstlern deutschen Spätburgunder nach, das Ganze ist schließlich ein Event und nicht nur Obstschneiden.

Trockenfleisch oder Likör aus der Frucht des Elefantenbaums gab es auf der Messe im Zenith. (Foto: Florian Peljak)

Ums Eck präsentieren gerade ein paar Österreicher mitsamt Akkordeon-Unterstützung Weine und Käse aus dem Alpenland. Der Moderator empfiehlt bei der Degustation, erst einmal den Frizzante aus dem Kamptal im Mund zu gurgeln. Dann gibt es ein kleines Dreieck dunkelbraunen Käse, den die Verkoster gründlich kauen sollen, "bis er am Kaumen pickt". Danach aber schnell einen großen Schluck Frizzante, der Käse schmeckt nach Kaffee, und den hat die Käserei tatsächlich in den Käseteig gemischt.

Es ist also für alle möglichen Geschmäcker etwas dabei auf diesem Food-Festival. Der Lifestyle soll dabei auch nicht zu kurz kommen. Deshalb gibt es solche Stände wie den von "agrilution". Da steht ein kühlschrankgroßer Kasten, in dem alle möglichen Kräuter und Salate wachsen. "Hier wächst die Zukunft", lautet der Slogan für die "Plantcube". Die Kiste ist so etwas wie ein Gewächshaus auf einem Quadratmeter, man muss nicht gießen oder düngen, das Grünzeug sprießt von ganz allein. Vor allem Hobbyköche würden sich den Pflanzenwürfel in die Küche stellen, aber auch Spitzenköche, sagt ein Berater der Münchner Firma. Der Preis von 2900 Euro für den Plantcube rechnet sich locker nach ein paar Jahrzehnten, in denen man nicht mehr extra frische Kräuter am Markt kaufen muss.

Ganz einfache Dinge wie Kräuter gibt es übrigens auch auf der "eat & style". Der Bärlauchbauer ist eigens aus Niedersachsen angereist, um Bärlauchcreme zu schmieren und zu verkaufen. Interessant ist die Idee von "Knödelkult", einem jungen Unternehmen vom Bodensee. Die Betreiber verarbeiten altes Brot, das Bäckereien wegwerfen würden, zu Semmelknödel und stecken es in Schraubgläser. So also isst München, zumindest auf der "eat & style". Vergeblich gesucht, aber nicht gefunden: Weißwürste.