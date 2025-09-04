Seit 2016 baut die Münchnerin Jacqueline Flory Zeltschulen für syrische Geflüchtete in Libanon und Syrien. Nun sollen viele der Familien wieder zurück in ihre alte Heimat. Ein Benefizabend kann dabei unterstützen.

Von Sabine Buchwald

In Syrien herrscht zwar offiziell Frieden, von einem sicheren Alltag aber kann dort nicht die Rede sein. Die Infrastruktur des Landes ist weitestgehend zerstört. Jacqueline Flory hat mit ihrem Verein Zeltschule e.V. in den vergangenen Jahren viel dafür getan, dass aus Syrien geflüchtete Kinder Unterricht bekommen. 40 von derzeit 74 Schulen, die sie mit ihrem Team etabliert hat, stehen in den Camps in Libanon. Nun sollen sie nach und nach auf syrisches Gebiet umgezogen werden. „Frieden beginnt damit, dass man bildet, bildet, bildet. Dass man Menschen befähigt, sich eine eigene Meinung zu bilden, Verantwortung zu übernehmen und Entscheidungen zu hinterfragen“, sagt Flory.

Der Umzug der Schulen kostet nicht nur viel logistisches Know-how, sondern ist auch eine finanzielle Herausforderung. Der Verein finanziert sich seit seiner Gründung 2016 über Spenden und Einnahmen von Benefiz-Veranstaltungen. Viele Münchner Künstlerinnen und Künstler unterstützen Flory seit Jahren. Am Donnerstag, 27. November, findet der nächste große Benefizabend statt, diesmal im Herkules-Saal. Mit dabei sind neben anderen Axel Hacke, Michaela May, Hannes Jaenicke, die auf Weihnachten einstimmen. Der Titel der Veranstaltung: „Sei der Unterschied“. Der Vorverkauf dafür hat begonnen.