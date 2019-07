5. Juli 2019, 18:59 Uhr Zeitzeuge Werner Pfeifer "Ob Glück oder nicht, das war nebensächlich"

Als 13-Jähriger wurde Werner Pfeifer verschüttet, weil er es nicht rechtzeitig in den Bunker schaffte

Interview von Jakob Wetzel

Als die Alliierten 1944 München bombardierten, war Werner Pfeifer aus Steinhausen 13 Jahre alt. Heute ist er 88. Er erinnert sich an Phosphorgeruch, an brennende Dächer - und an Gebete im Keller.

SZ: Herr Pfeifer, Sie sind 1944 bei einem Bombenangriff verschüttet worden.

Werner Pfeifer: Ja, das Haus ist von einer Mine getroffen worden. Das war in der Nachbarschaft, an der Walpurgisstraße.

Sie hatten sich in einem Nachbarhaus in Sicherheit gebracht?

Ja, genau. Da waren wir ab und zu. Normalerweise sind wir, wenn der Voralarm kam, mit dem Radl zum Hochbunker an der Prinzregentenstraße gefahren. Aber dafür war an dem Tag keine Zeit. Deshalb sind wir in dieses Nachbarhaus. Die Bewohner waren zu Verwandten aufs Land geflohen, aber die hatten einen ausgebauten Luftschutzkeller. Da hatten die Hausmeister Bänke und Tische angebracht.

Haben Sie dort unten mitbekommen, was heruntergekommen ist?

Ja, und wie. An diesem Tag gab es einen fürchterlichen Angriff. Das war im April 1944. Wir waren da unten 15 Leute, schätze ich, vor allem Frauen mit Kindern, denn die Männer waren ja meistens an der Front. Die Frauen haben gebetet, dass ihnen nichts passiert, teilweise laut. Wir Kinder sollten mitbeten. Aber immer wenn's gescheppert hat, hat man gewusst, es trifft nicht uns, es schlägt beim Nachbarn ein. Wenn's aufs eigene Haus gegangen wäre, dann hätte man es nicht mehr mitgekriegt, weil da wäre ja alles weg gewesen.

Sie haben einen Treffer überlebt.

Wir wurden verschüttet. Aber man hatte zwischen den einzelnen Häusern im Keller Durchgänge gegraben, vielleicht einen Meter hoch. Die Türen waren ja nach dem Bombentreffer alle blockiert. Aber wir konnten dann durchs nächste Haus heraus. Es sind alle herausgekommen.

Sie haben großes Glück gehabt.

Ja. Aber davon hat damals keiner geredet. Es hieß nur: Sind wir froh, dass der Angriff zu Ende ist. Ob Glück oder nicht, das war nebensächlich. Ich habe mal zu jemandem gesagt: Ich habe damals keine Angst mehr gehabt vor Angst. Das Gefühl der Angst gab es nicht mehr, weil wir das schon so gewohnt waren.

Wie viele Angriffe haben Sie miterlebt?

Das weiß ich nicht mehr. Wir haben im Radio immer auf den Kuckuck geachtet, das war ein Tonsignal. Danach hat ein Sprecher Koordinaten durchgegeben, wohin gerade Bomber fliegen. Ich hatte dafür extra auf ein Papier Planquadrate eingezeichnet, das Papier habe ich noch. So hatten wir grob eine Ahnung, was kommen kann. Wenn es gefährlich wurde, gab es dann einen Voralarm. Die Sirenen haben etwa 20 Minuten lang getönt, dann hat die Bevölkerung gewusst: In etwa einer halben Stunde kommt der Hauptangriff, der Bomberpulk. So hatte man Zeit, einen Bunker aufzusuchen. Meistens sind wir dann zum Hochbunker an der Prinzregentenstraße, der geht vier Stockwerke nach unten und nach oben und hat dicke Mauern, bombensicher. Da waren wir mit Dutzenden von anderen Leuten. Sie können sich vorstellen, wie eng das war und wie sich die Gerüche ausgebreitet haben. So ein Angriff hat vielleicht eine halbe oder eine Dreiviertelstunde gedauert, dann kam die Abschlusssirene, ein lang gezogener Ton. Das hieß: Ihr könnt nach Hause gehen.

Konnten Sie sich jedes Mal rechtzeitig in Sicherheit bringen?

Nicht immer. Bei einem der letzten Angriffe, die ich in München erlebt habe, war ich in der Schule, im Theresiengymnasium in Schwabing. Da mussten wir beim Voralarm das Haus verlassen, weil nicht so viele Kinder in den Keller der Schule durften. Da bin ich mit einem Freund gerade durch die Franz-Joseph-Straße in Schwabing gefahren, als die ersten Bomben gefallen sind. Wir hatten gesagt: Wir fahren heim, und wenn die Bomben fallen, dann sausen wir ins nächste Haus hinein. So war's dann auch. Wir sind runter in einen Keller, aber da war es natürlich schon voll. Und dummerweise ist auch dieses Haus von einer Bombe getroffen worden, allerdings nicht von einer Mine, sondern von einer normalen Bombe, man konnte also wieder hinaus. Aber die Franz-Joseph-Straße ist derart mit Brandbomben belegt gewesen, dass jedes Dach gebrannt hat. Und es stank dermaßen nach Phosphor. Zum Teil lagen auch Blindgänger herum. Nach dem Krieg mussten wir Schüler dann übrigens mit Schubkarren da hinausfahren, wo heute die Parkstadt Bogenhausen ist, und die Brandbomben aufsammeln, die noch nicht explodiert waren. Das waren 80 Zentimeter lange, sechseckige Teile.

Im Ernst? Man hat Kinder Blindgänger räumen lassen?

Wir haben gelernt: Jede Brandbombe hat einen Druckknopf, auf den durften wir nicht draufdrücken. Wir haben die Bomben auf einen Haufen gestapelt. Dann kamen Soldaten, die haben die angezündet.

Sie sind später auf dem Land in Sicherheit gebracht worden.

Unsere Klasse ist im Sommer 1944 fortgebracht worden, mit der sogenannten Kinderlandverschickung. Als immer mehr Schulen von Bomben getroffen wurden, wollten die Lehrer, dass die Kinder nicht mehr in Gefahr sind. Wir waren in Garmisch-Partenkirchen. Dort hatten wir Unterricht. Und wir haben gehungert. Manchmal hat mich meine Mutter besucht und Lebensmittelmarken vorbeigebracht.

Haben Sie in Garmisch-Partenkirchen auch Luftangriffe überstehen müssen?

Bombenangriffe gab es dort nicht, nein. Ab und zu kamen aber Flieger von Italien herauf und sind über uns hinweggeflogen. Die habe ich natürlich gesehen und mir gedacht: Jetzt greifen sie München wieder an, hoffentlich passiert der Mama nichts! Mein Vater war ja mit der Wehrmacht in Italien, aber meine Mutter war hier im Haus. Eine Telefonverbindung gab es keine mehr, und Handys gab's sowieso nicht. Ich hatte solche Angst, dass meiner Mutter was passiert. Nach einem Jahr bin ich dann abgehauen. Ich bin in der Nacht mit meiner Tasche zum Garmischer Bahnhof gelaufen, auf einen Güterwagen gehüpft und nach München gefahren. Ich habe nicht gewusst, dass der Zug nicht mehr zum Hauptbahnhof fährt, sondern nach Pasing. Der Hauptbahnhof war schon zerstört. Deshalb musste ich von Pasing aus durch die zerbombte Stadt heimlaufen.

Ist Ihrer Mutter denn etwas passiert?

Nein, ihr ist nichts passiert. Aber sie war ganz schön überrascht, mich zu sehen. Mein Vater kam später auch nach zwei Jahren Kriegsgefangenschaft in Süditalien zurück. Aber später war noch was: Wegen der Bombenangriffe ist für mich ja ein Jahr lang die Schule ausgefallen. Und als ich schließlich in Rente gegangen bin, haben sie mir dieses Jahr bei der Berechnung gestrichen. Da hieß es einfach: "Achte Klasse ausgefallen" (lacht). So war das.