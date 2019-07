11. Juli 2019, 18:46 Uhr Zeitungsbericht von 1984 "Eisbrocken stürzen vom Himmel"

Mitten im Sommer muss der Winterräumdienst ausrücken - und die Meteorologen können das Phänomen nicht erklären: So berichtete die SZ damals über den verheerenden Sturm

"Millionenschaden entstand am Donnerstagabend in München, als während der Tagesschau von Schwaben her ein Unwetter über die Stadt und vor allem die östlichen Vororte zog. Die Polizei meldete zahlreiche Verletzte. Feuerwehr und Rettungsdienste hatten Großeinsatz.

Innerhalb einer Viertelstunde stürzte die Temperatur von 26 auf 16 Grad. Hagel mit eigroßen Schloßen zerschlug Hausdächer, demolierte Autos und zerschlug die Heckscheiben von Personen- und Funkstreifenwagen. Vom Stadtmuseum stürzten Dachziegel auf geparkte Autos. Ausgerissene Sträucher, abgerissene Äste sowie umgestürzte Bäume blockierten die Straßen. Der Verkehr lag vorübergehend still. Wie beim Wetteramt am Bavariaring blieb an der Westfassade des Süddeutschen Verlags in der Sendlinger Straße kaum ein Fenster heil. Noch zwei Stunden nach dem Unwetter war das Eis in der Innenstadt nicht ganz geschmolzen. Durch den nachfolgenden Gewitterregen brach in vielen Häusern Wasser ein. Auf dem Flughafen Riem wurden Flugzeuge so sehr beschädigt, daß sie nicht weiterfliegen durften. Fachleute mußten sich zunächst über das Ausmaß des Schadens informieren.

In der Umgebung Münchens war nach Auskunft des Polizeipräsidiums Oberbayern der nördliche und westliche Landkreis Ebersberg mit Vaterstetten und Zorneding besonders schlimm betroffen. Alle Fahrzeuge auf der Bundesstraße 12 sowie in den Orten Parsdorf, Poing, Anzing und Hohenlinden wurden schwer beschädigt. Ebenso mindestens hundert Häuser in diesen Orten, weil der Hagel die Dächer durchschlagen hatte. In Vaterstetten riß das Unwetter ein Zirkuszelt nieder; nach Auskunft der Polizei standen die Tiere im Freien. Die S-Bahn-Linie 7 nach Wolfratshausen war unterbrochen, nachdem die Fahrleitung bei Baierbrunn/Buchenhain herabgestürzt war. Nach Beobachtungen der Polizei waren die Hagelbrocken so groß wie Tennis- oder gar Fußbälle. In Herrsching am Ammersee mußte der Winterräumdienst ausrücken: Der Hagel lag zehn Zentimeter dick auf der Straße."

Die Ursachen des extremen Wetterereignisses gaben Rätsel auf: "Völlig überrascht hat das Unwetter die Meteorologen vom Wetteramt München und dies in vielerlei Hinsicht: Zunächst, daß es sich überhaupt ereignete. Noch um zwölf Uhr mittags hatte man in zweieinhalb Kilometer Höhe eine Inversionslage ausgemacht; eine Schichtung der Atmosphäre also, die, weil so tiefliegend, nicht einmal Regen hätte aufkommen lassen dürfen. Doch das Wetter änderte sich. Von irgendwo her aus dem Südwesten wurde sehr feuchte Luft herangeführt, möglicherweise aus dem Allgäu. Aber da wird das nicht gemessen. Die Inversionsschicht ward weggeblasen, und es konnten sich extrem hochreichende Wolken aufbauen. Am Boden herrschten Lufttemperaturen von 26 Grad Celsius, in fünf Kilometer Höhe von minus 14 Grad. In der Tropopause, jener oberen Grenze der Troposphäre, wo sich im wesentlichen die Wetterprozesse abspielen, in zwölf Kilometer Höhe wurden minus 52 Grad Celsius gemessen.

Woher das Unwetter kam und wohin es ging, können die Meteorologen aus ihrem dünnen Meßnetz nicht ergründen. Auf dem Radarschirm können sie zwischen Regen und Hagel nicht unterscheiden. Eine Hagelwarnung wagen sie deshalb auch nur auszusprechen, wenn sie bereits erfahren haben, daß es irgendwo hagelt. Die Polizei von Oberbayern weiß hingegen präzis: Die Hagelstraße begann in Finning im Landkreis Landsberg und endete in Haag im Landkreis Mühldorf. Sie war, so meint der Chef vom Dienst im Wetteramt München, Diplom-Meteorologe Klaus Tenter, nicht breiter als ein bis höchstens zwei Kilometer.

Im Wetteramt München hat man von 20.05 bis 20.25 Uhr Hagelschlag gemessen. Eine ungewöhnlich lange Zeit. 38 Liter Niederschlag prasselten auf den Quadratmeter. Die Böenwindstärken erreichten in München Geschwindigkeiten von 62, in Riem von 75 Kilometern pro Stunde, das heißt knapp bis gut Windstärke 8 (was versicherungstechnisch wichtig ist). Der ,Gewitterturm' der Wolken dürfte, so meint Tenter, höher als bis in die Tropopause hineingereicht haben. Nur wenn der Fallweg weit genug ist, können ja aus kleinen Eiskristallen ,auffallend' große Hagelkörner werden. Und was in München passierte, war insofern für die Meteorologen auffallend, als es hier - abgesehen davon, daß man gar kein Unwetter erwartete - in dieser Intensität zuvor noch nie beobachtet worden ist." (Rechtschreibung in der Variante der Entstehungszeit belassen.)

