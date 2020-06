Während der NS-Zeit schufteten Zwangsarbeiter und KZ-Häftlinge in den Werken von BMW. An ihr Schicksal erinnert der Autobauer nun mit einer neuen Ausstellung in seinem Museum

Die Schrift wirkt schwungvoll, vielleicht von Liebe beschwingt. Adressatin ist "Ma petite Monique", die in Paris lebende Freundin des französischen Briefschreibers namens Max. Es ist, wie er in der obersten Zeile akribisch vermerkt, sein 52. Brief, und er klingt ziemlich kryptisch. Max lässt seine Geliebte wissen, dass der Briefaustausch mit einem Bekannten nur schleppend verläuft und er sich über den Mann ärgert, auch von seinen Eltern, fährt er fort, habe er seit 14 Tagen keine Nachricht erhalten, aber er wisse ja, "wie groß ihr Schmerz ist", umso mehr freue er sich über die Post von derjenigen, "der all meine Gedanken gelten und nach der ich mich heftig sehne". Gegen Ende seines Briefes schreibt Max: "Hier dauert das gute Wetter an, und morgen Nachmittag gehe ich wieder an den See (...) Ich fahre mit Kameraden aus der Stube hin, wir werden Kanu fahren."

Der Brief datiert vom 30. Juli 1943. Der Siegeszug der deutschen Wehrmacht ist da längst vorbei, nach dem Desaster von Stalingrad sind die Truppen an vielen Fronten auf dem Rückzug. Max schreibt aus Basdorf in Brandenburg. In dem Ort nahe Berlin baut BMW Flugmotoren, mit denen die Kampfflugzeuge der deutschen Luftwaffe ausgerüstet werden. Max ist ein sogenannter Fremdarbeiter, also ein ausländischer Mitarbeiter, der wahrscheinlich freiwillig bei BMW angeheuert hat. Anfangs ging es diesen Fachkräften aus westeuropäischen Ländern noch halbwegs gut, im Verlauf des Krieges aber verschlechterten sich ihre Lebens- und Arbeitsbedingungen drastisch. Zu kündigen und die Heimreise anzutreten, ist ihnen mittlerweile verboten, mithin sind sie Zwangsarbeiter. Darüber aber können sie in ihren Briefen in die Heimat nichts schreiben. Die Post wird überwacht, man öffnet und zensiert die Briefe. Wie es ihnen wirklich geht, können die Schreiber allenfalls verklausuliert berichten. Oft verwenden sie Chiffren, um die Zensur zu umgehen. Wenn etwa von "Unwetter" die Rede ist, sind Luftangriffe gemeint.

Der Brief ist neben vielen anderen historischen Dokumenten und Fotografien in einem soeben fertiggestellten Ausstellungsraum im BMW Museum zu sehen. "Ein Ort der Erinnerung. Die Bayerischen Motoren Werke 1933-1945" lautet der Titel der Dokumentation, die über die Zwangs- und Fremdarbeit im Unternehmen während der NS-Zeit informiert. Es ist ein heller, ja freundlicher Raum, der den Besucher, der eben noch funkelnde Limousinen oder windschnittige Cabrios bewundert hat, mit einer Tafel empfängt, auf der Artikel 1 des Grundgesetzes geschrieben steht: "Die Würde des Menschen ist unantastbar." Dahinter, im Mittelbereich des Ausstellungsraums, sind auf Papier gedruckte, überlebensgroße Porträts von Menschen zu sehen. Die Würde dieser Frauen und Männer haben die Nazis und deren Profiteure mit Füßen getreten. Es sind Fremd- und Zwangsarbeiter sowie KZ-Häftlinge, die BMW während des Zweiten Weltkriegs in der Flugmotorenproduktion eingesetzt hat.

‹ › Auch KZ-Häftlinge, erkennbar an der gestreiften KZ-Uniform, mussten zu Tausenden im Allacher BMW-Werk arbeiten. Bild: BMW AG

‹ › Eine Fertigungsstraße für den Flugmotor BMW 801. Der mit "SU" gekennzeichnete Mann ist ein sowjetischer Kriegsgefangener. Bild: BMW AG

‹ › Italienische Fremdarbeiter beim Kartenspielen, eine Propagandaaufnahme um 1942. Bild: BMW AG

‹ › Produktionshalle des Allacher Werks. Bild: BMW AG Wird geladen ...

An diese Opfer will die BMW Group mit dem neuen Ausstellungsraum, der dauerhaft ein Teil des BMW-Museums ist, erinnern, aber auch die Täter und die Schuld des Unternehmens in den Blick nehmen . "Wir wollten einen ruhigen, stillen Ort gestalten", sagt Andreas Braun, der Kurator des Museums. Eine wie immer geartete "Betroffenheitsgeste" wollte man vermeiden, dergleichen, fährt Braun fort, wäre "eine Form der Inszenierung, die uns nicht gut ansteht". Stattdessen gehe es darum, "das zu bekennen, was war". Dazu haben die Ausstellungsmacher aus dem Konzernarchiv und anderen Quellen Material zusammengetragen, das den Besuchern eine Ahnung vermittelt, was diese Menschen erlitten haben und wie es zu solchen Verbrechen kommen konnte. So ist dieser Raum nicht nur ein Ort der Erinnerung, sondern auch der Aufklärung.

Wer das 1973 eröffnete BMW-Museum besucht, ist in der Regel an tollen Autos interessiert, seien es nun bildschöne Oldtimer oder die Modellreihen der Neunzigerjahre, seien es Sportflitzer oder elegante Luxusgefährte, seien es Automobil-Persönlichkeiten wie die "Knutschkugel" Isetta oder der Barockengel V8. BMW, das ist für die meisten Leute ein Münchner Weltkonzern, der Autos des etwas kostspieligeren Typs baut, vielleicht auch noch solide Motorräder; selten aber gerät in den Blick, dass die Wurzeln des Münchner Unternehmens in einem anderen Feld liegen. Die 1916 gegründeten Bayerischen Motoren Werke waren zunächst eine Fabrik für Flugmotoren. Zwar machte man sich in den Zwanzigerjahren daran, auch Motorräder und Autos herzustellen, doch der wichtigste Unternehmenszweig blieb der Flugmotorenbau.

Dieser erwies sich als besonders lukrativ, als die Nazis 1933 an die Macht kamen und umgehend damit begannen, das Militär im großen Stil aufzurüsten. Dass sie damit gegen den Versailler Vertrag verstießen, kümmerte die nationalsozialistischen Machthaber nicht im geringsten. Der Luftfahrtindustrie, und damit auch BMW, bescherte die Politik der permanenten Kriegsvorbereitung volle Auftragsbücher. Bereits die ersten Bestellungen im Frühjahr 1933 hatten ein Volumen, das die Kapazitäten des BMW-Konzerns, des damals größten deutschen Herstellers von Flugmotoren, komplett auslastete. Um die enorme Zunahme des Flugmotorenbaus zu verschleiern, gründete man die BMW Flugmotoren GmbH. Anders als eine Aktiengesellschaft musste die GmbH die stark wachsende Motorproduktion nicht detailliert in der Jahresbilanz ausweisen. Allzu deutlich wollte das NS-Regime dann doch nicht zeigen, dass es auf den Versailler Vertrag pfiff und diesem zum Trotz eine neue Luftwaffe aufbaute.

Detailansicht öffnen Große Porträtfotos der Opfer prägen den neuen Ausstellungsraum des BMW-Museums, der den Einsatz von Fremd- und Zwangsarbeitern in der BMW-Flugmotorenproduktion thematisiert. (Foto: BMW AG)

Somit verwandelte sich BMW in einen Rüstungskonzern, auf dessen Entwicklung und Produktion das Reichsluftfahrtministerium erheblich Einfluss nahm. Zu den größten Rüstungsschmieden des Unternehmens entwickelten sich die Werke Allach und Dürrerhof bei Eisenach. BMW lieferte Flugmotoren wie den Neunzylinder-Sternmotor BMW 132, der unter anderem in die Kampfflugzeuge Junkers Ju 86, Dornier Do 17 P oder Henschel Hs 123 eingebaut wurde; nahezu doppelt so stark war der Vierzehnzylinder-Doppelsternmotor BMW 801, der im Allacher Werk in Serienproduktion ging. 1000 Stück des für Kampfflieger konzipierten Motors wurden im Herbst 1941 monatlich in Allach gefertigt.

Nach dem Überfall der Wehrmacht auf Polen am 1. September 1939, mit dem Nazi-Deutschland den Zweiten Weltkrieg entfachte, forcierte das Reich nochmals die Rüstungsanstrengungen. Allerdings gab es ein Problem: Die Reihen der Facharbeiter in den Fabriken lichteten sich, denn die Männer im wehrfähigen Alter mussten in den Krieg ziehen. Um das geforderte Kriegsmaterial dennoch produzieren zu können, warb die deutsche Industrie im Ausland an. Auch BMW machte da mit, wie den Erklärtafeln im Museum zu entnehmen ist: "BMW war besonders an Personen mit technischer Ausbildung und Herkunft aus Westeuropa sowie verbündeten Staaten interessiert. Diese Arbeiter, die vor allem aus besetzten Gebieten - Frankreich, Belgien und den Niederlanden - kamen, erhielten einen regulären befristeten Arbeitsvertrag inklusive Heimaturlaub und waren den deutschen Arbeitern weitgehend gleichgestellt. Allerdings wurden ihnen diese Rechte im Laufe des Krieges immer mehr beschnitten, sodass sie letztlich als Zwangsarbeiter behandelt wurden."

Doch bald stellte sich heraus, dass der Einsatz der freiwilligen Kräfte, der sogenannten Fremdarbeiter, nicht genügte, um so viele Flugmotoren herzustellen, wie die Luftwaffe benötigte. Bereits Ende 1939 setzte BMW polnische Kriegsgefangene im Werk Eisenach ein. Spätestens von 1941 an waren Zwangsarbeiter in der Flugmotoren-Produktion des Münchner Unternehmens allgegenwärtig. BMW bediente sich der Arbeitskraft von Zivilisten, die von den deutschen Besatzern aus Polen, der Ukraine, Russland oder anderen östlichen Gebieten verschleppt worden waren; ein zunehmend größeres Kontingent stellten - egal, was die Genfer Konventionen forderten - mit der Zeit die Kriegsgefangenen. Die Ausstellungsmacher schreiben: "Kriegsgefangene bildeten gemeinsam mit verschleppten Zivilisten aus Polen und der Sowjetunion die Gruppe der ,Ostarbeiter'. Sie wurden hinsichtlich Verpflegung und Unterbringung besonders schlecht behandelt und waren praktisch rechtlos. Schon kleinste Vergehen führten oftmals zu harten Strafen bis hin zu Hinrichtungen." Und es gab auch noch eine ganz spezielle Truppe, die im Allacher BMW-Werk Zwangsarbeit leisten musste: SS-Strafgefangene. Das waren straffällig gewordene und von einem SS-Gericht verurteilte SS-Soldaten, die die Kennung "Z" (Zuchthaus) auf dem Jackenrücken und den Hosenbeinen trugen. Sie waren im SS-Strafgefangenenlager untergebracht.

Erinnerung, Verantwortung, Zukunft Wie viele staatliche und gesellschaftliche Institutionen haben auch die meisten Unternehmen, die in die NS-Verbrechen verstrickt waren, erst spät begonnen, ihre Vergangenheit aufzuarbeiten. Bei BMW setzte eine intensivere Auseinandersetzung mit dem braunen Erbe in den Achtzigerjahren ein. 1983 legte Horst Mönnich im Auftrag des Konzerns die Publikation "Vor der Schallmauer" vor, die auch den Einsatz von Fremd- und Zwangsarbeitern während des Zweiten Weltkrieg thematisierte. Im Rahmen eines Forschungsprojekts förderte BMW eigenen Angaben zufolge zwei Dissertationen, die sich mit der Rolle des Unternehmens im NS-Staat beschäftigten. BMW ist zudem Gründungsmitglied der Stiftung "Erinnerung, Verantwortung, Zukunft", die Entschädigungszahlungen an ehemalige Zwangsarbeiter leistete. wg

Von 1942 an setzte BMW in Allach und Eisenach auch KZ-Häftlinge ein. Sie hatten das härteste Los. Ständig waren sie Gewalt ausgesetzt, die Gefahr, ermordet zu werden, war allgegenwärtig. Für das Werk in Allach forderte BMW viele Häftlinge aus dem Konzentrationslager Dachau an. Pro Schicht - die Fertigung erfolgte im Zweischichtbetrieb - arbeiteten 800 bis 1000 KZ-Häftlinge in der Flugmotorenproduktion. Viele von ihnen mussten vor und nach der Schicht einen rund zehn Kilometer langen Fußmarsch auf sich nehmen - bei jedem Wetter und drangsaliert von den Wachmannschaften. Andere schliefen neben den Maschinen oder im KZ-Außenlager Allach, das unter der Leitung der SS stand. Der Einsatz dieser Menschen in der Produktion folgte dem Prinzip "Vernichtung durch Arbeit". Vor allem jüdische KZ-Häftlinge wurden in Allach beim Bunkerbau eingesetzt, ein Einsatz, der als Straf- und Todeskommando galt.

Insgesamt starben Tausende KZ-Häftlinge und Zwangsarbeiter an den Folgen der Haft- und Arbeitsbedingungen sowie mangelhafter Ernährung und katastrophaler hygienischer Zustände. Auf einer Infotafel der Ausstellung ist zu lesen, dass die BMW-Führung mehrmals versucht habe, Exzesse der SS und der Gestapo auf ihrem Gelände zu vermeiden. Mangels ausreichender Ernährung der Häftlinge sei in Allach auch die Produktionsleistung gesunken. "Daraufhin forderte BMW die Lagerleitung auf, die Verpflegung zu verbessern. Als diese ablehnte, stockte BMW die Rationen aus eigenen Beständen auf." Was das Verhältnis der BWM-Stammbelegschaft zu den zur Arbeit gezwungenen Kollegen betrifft, haben die Ausstellungsmacher zweierlei Verhaltensweisen ausfindig gemacht: "Neben Denunziation, Willkür und harter Bestrafung gab es auch Zeichen von Mitmenschlichkeit."

Als Rüstungsschmiede waren die BMW-Werke ein vorrangiges Angriffsziel der alliierten Bombergeschwader. Um der völligen Vernichtung zu entgehen, begann das Unternehmen, die Produktion von Flugmotoren regional zu verteilen. Ende 1944 zählte man 85 "Verlagerungsstandorte". Für die Zwangsarbeiter und KZ-Häftlinge brachte der Umzug aufs Land in der Regel keine Erleichterungen - im Gegenteil: Weil es kaum Unterkünfte gab, verschlechterten sich ihre Lebensbedingungen nochmals. Fluchtversuche wurden drakonisch bestraft. Ende April 1945 erreichte die 7. US-Armee das KZ-Außenlager Allach und die zerbombten Fabrikhallen. Für viele Häftlinge kam die Befreiung zu spät.