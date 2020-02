"Münchner Kindl mit pikanter Herkunft" vom 28. Januar:

Überzogen

Ich empfinde es als ziemlich übertrieben, einem Zeichner vorzuwerfen, dass er (unter vielen anderen Aufträgen) einen Auftrag angenommen hat, der von Seiten eines umstrittenen Politikers kam, den dieser zudem noch ohne Namensnennung bearbeitet hat. Sollten wir nicht auch Zeichner nach dem messen, was sie im vorliegenden Falle produzieren? In diesem Fall ist das ein harmloses Münchner Kindl ohne jedes Anzeichen von rechter Gesinnung.

Werfen wir dem Installateur vor, Björn Höcke ein Bad gebaut zu haben? Dem Provider, ihm eine Internetseite für seine Veröffentlichungen zu vermieten? Diskutieren wir genauso, ob wir die Musik eines Musikers weiter hören sollen, obwohl dieser einmal Drogen genommen hat? Nein, wenn er die Drogen in seinen Liedern nicht verherrlicht!

Warum kritisieren wir also einen Zeichner, der eine putzige Werbegestalt für die MVG zeichnet, obwohl dieser seinen "umstrittenen" Auftrag eigentlich diskret behandeln wollte?

Kritik an Höcke direkt mag ja angebracht sein, aber Personen, die einmal für ihn einen Auftrag erledigt haben, mit in Geiselhaft zu nehmen, erscheint reichlich überzogen. Holger Nachtigall, Sachsenried

Falsch und übergriffig

Um von vornehierein keinen Verdacht aufkommen zu lassen: Ich stehe politisch eher links und sympathisiere nicht mit der AfD oder mit Herrn Höcke. Ich verstehe jedoch die scheinbare Problematik nicht, die in Ihrem Artikel zum Ausdruck kommt: Weshalb muss darüber nachgedacht werden, ob ein offensichtlich begabter Comiczeichner (siehe Abbildung in Ihrer Zeitung) weiterhin das Münchner Kindl zeichnen darf, weil er mit der AfD beziehungsweise mit Björn Höcke sympathisiert? Die Münchner Verkehrsgesellschaft (MVG) sollte wohl in der Lage sein, das eine vom anderen zu unterscheiden. Der Gebrauch der Comics ist doch nicht gleichzusetzen mit Zustimmung zu den Meinungen des Zeichners. Darüber hinaus: Meinungen, die man für abwegig hält, schafft man durch Ausgrenzung nicht aus der Welt. Im Gegenteil. In Ihrem Artikel heißt es, die MVG stehe für "Vielfalt, Offenheit und Toleranz in alle Richtungen". Man bedenke: Tolerant kann man gar nicht sein gegenüber einer Auffassung, die der eigenen entspricht. Gisela Plath, Kutzenhauen