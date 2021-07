Die IAA Mobility, die von 7. bis 12. September in München stattfindet, will keine reine Automesse mehr sein und sich auch alternativen Formen der Mobilität widmen. Ein Bündnis aus verschiedenen Organisationen wie ADFC, Attac, BUND, Campact, oder Greenpeace wirft der Autoindustrie allerdings "grüne Täuschungsmanöver" vor. Am 11. September soll es deshalb eine Fußgänger-Demonstration und eine Fahrradsternfahrt mit 17 Demozügen aus dem Münchner Umland Richtung Innenstadt geben. Die Veranstalter erwarten zu der Aktion "zehntausende Teilnehmende aus ganz Deutschland". Sie fordern unter anderem die Autobauer auf, ihre komplette Produktion auf kleinere, klimafreundliche Fahrzeuge umzustellen, strenge Tempolimits inner- und außerorts sowie den sofortigen Ausstieg aus dem Verbrennungsmotor.