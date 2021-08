Alexander Krist eröffnet an diesem Wochenende seine zweite Spielstätte in München. Im "Kristelli" geht er auf Fantasiereise - in der Premierenshow geht es um Zeitreisen und Herzenswünsche.

Von Barbara Hordych

Es gibt diese Szene in Nicholas Rays Westernklassiker Johnny Guitar, in dem die Heldin Joan Crawford in einem elegant eingerichteten Spielsalon sitzt und auf die Eröffnung wartet. Und das schon seit langem. Um sich die Zeit zu vertreiben, befiehlt sie dem Croupier im leeren Saal, "die Kugel im Roulettekessel rollen zu lassen", weil sie dieses Geräusch so möge. Ganz ähnlich muss sich der Münchner Magier Alexander Krist gefühlt haben, der seit Oktober vergangenen Jahres auf die Eröffnung seines neuen Kristelli-Theaters am Fuße des Olympiabergs wartet. Auch hier rollen von diesem Wochenende an endlich die Kugeln, vor maximal 120 Zuschauern. "In meiner neuen Show geht es um Zeitreisen und Herzenswünsche", erklärt Krist bei einem Treffen vorab in seiner neuen Spielstätte. Für die Zeitreisen steht rechts neben der Bühne ein silbern glitzernder DeLorean DMC-12, Leinwand-Held in dem Kinohit Zurück in die Zukunft. "Ein passendes Gefährt für einen Zauberer, dachte ich mir, als ich ihn vor Jahren kaufte", sagt Krist schmunzelnd. Nun fährt er mit dem Auto nicht mehr durch die Stadt, sondern die Zuschauer können mit ihm auf Fantasiereise gehen. Und wie ist das mit den Wünschen? Krist greift sich eine der weißen Kugeln, die am Saaleingang bereit liegen. Sie lassen sich öffnen, darin kann jeder Zuschauer einen Wunschzettel versenken. Sodann werden die Bälle über eine Kugelbahn auf die Reise geschickt, die in mehreren Bahnen unter der Saaldecke verläuft. Am Ende landen sie mit einem Klackern in einem Behälter auf der Bühne, wie Krist jetzt vorführt.

Während der Vorstellung wird er einige Kugeln herausfischen und die jeweiligen "Gewinner" auf die Bühne bitten. Ob und in welcher Form dort ihre Wünsche in Erfüllung gehen, bleibt natürlich sein Geheimnis. Fest steht aber, dass Krist sich selbst mit diesem Theater in der ehemaligen Eventlocation "Das Schloss" einen Herzenswunsch erfüllt hat.

"Als im vergangenen Jahr die Pandemie kam, war mein kleines Magic Table Theater am Oberanger, in dem man eng beieinandersitzt, natürlich ein Problem. Also habe ich mir etwas anderes überlegt und Kontakt aufgenommen mit der Pächterin dieser Eventlocation, in die gut 450 Leute hineinpassen", sagt Krist. Weil das Ambiente nicht so aussah, wie er es sich für sein Theater vorstellte, hat er rund 300 000 Euro in den Umbau investiert. Das Ergebnis: eine neue Bühne, eine neue Bar, neuer Teppichboden, eine schwarze Decke mit besagter Kugelbahnkonstruktion. Die gute Nachricht zudem für alle, die das kleine Table Magic Theater, in dem sich die Zauberkunst aus größter Nähe erleben lässt, vermissen: Es ist wieder geöffnet, für jeweils neun Personen. Dafür sitzen alle in der ersten Reihe.

The World's greatest Magic mit Alexander Krist, Fr., 6. und Sa., 7. Aug., 20 Uhr, Kristelli, Schwere-Reiter-Str. 15, www.alexander-krist-theater.de