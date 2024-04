Aus für das Kristelli-Zauberzelt in München

An Ostern hat der Magier Alexander Krist seine Abschiedsvorstellung im Kristelli gegeben. Nun sucht er eine neue Spielstätte für seine Großillusionen.

Kommentar von Barbara Hordych

Zugegeben, wenn Alexander Krist eine neue Spielstätte sucht, dann hat er so seine Ansprüche. Immerhin muss dort ein Helikopter landen und der Magier sich von der einen Bühnenseite zur anderen beamen können. Das klappt nur, wenn die Bühne entsprechend Platz bietet für seine Großillusionen, deretwegen er schon Preise in Las Vegas eingeheimst hat. Nicht, dass er sich für das Kleine, Feine zu schade wäre. Nur ein Amphitheaterchen im Herzen der Altstadt hat er eben schon, dort zeigt er am Tisch Close-up-Magie vor nur 80 Zuschauern.