Ist man mit dem Schwabinger Juristen und Magier Markus Laymann in der Münchner Innenstadt unterwegs, erschließt sich deren Vergangenheit auf ungewohnte Weise: Im Palais Schrenck-Notzing, in dem heute der Bauernverband residiert, wurden einst Séancen abgehalten, an denen auch Thomas Mann teilnahm. Im schicken Hotel Regina kostete ein dreister Medienschwindel einen Rundfunksprecher seine Karriere – und TV-Entertainer Joachim „Blacky“ Fuchsberger erhielt als Ersatzmann seine erste Chance. Im Café Benz traten nicht nur Karl Valentin und Liesl Karlstadt auf, sondern auch der Student Helmut Schreiber. In der NS-Zeit machte er als Illusionist Karriere, eine Vergangenheit, die er als „der große Kalanag“ in der jungen Bundesrepublik einfach „wegzauberte“ – unter anderem im Deutschen Theater.

Der Geisterbaron und Thomas Mann

Detailansicht öffnen Der Münchner Arzt Albert Freiherr von Schrenck-Notzing gilt als einer der Pioniere der Psychotherapie – obendrein widmete er sich der Parapsychologie und der Hypnoseforschung. (Foto: Credit: Wikimedia commons)

Die Séancen, die der Mediziner Albert Freiherr von Schrenck-Notzing, ein Pionier der Psychotherapie und Parapsychologie, Anfang des vergangenen Jahrhunderts in seinem Palais am Karolinenplatz abhielt, waren begehrte Gesellschaftsereignisse – an denen 1922 auch Thomas Mann teilnahm. „Er kam als Skeptiker, war dann aber so beeindruckt, dass er noch an zwei weiteren Sitzungen teilnahm“, erzählt Laymann. „Es ist nicht anders: ich bin den Okkultisten in die Hände gefallen“, lautete denn auch Thomas Manns ironisches Eingeständnis, das den Auftakt bildet zur Beschreibung dieser drei Séancen beim Münchner Geisterbaron vor hundert Jahren. „Die Idee, mit Verstorbenen in Verbindung treten zu können, war in Deutschland in den 1920er-Jahren sehr en vogue. Sicher kam das auch dem Bedürfnis vieler Menschen entgegen, die in dieser Zeit ihre Angehörigen durch die Spanische Grippe oder den Ersten Weltkrieg verloren hatten. Vielleicht war es auch eine Art der Trauerarbeit, wenn sie von ihren Verstorbenen im Jenseits die Nachricht erhielten, dass alles gut sei“, sagt Laymann. Heute sitzt der Bayerische Bauernverband in dem von Gabriel von Seidl entworfenen Schrenck-Notzing-Palais an der Max-Joseph-Straße 9.

„Blacky“ und der Geistersprecher

Detailansicht öffnen Dem Wiener Magier Fritz Strobl – hier auf der Titelseite der Illustrierten „Quick“ – gelang es, im Münchner Hotel Regina angeblich eine BR-Nachrichtensendung zu unterbrechen. (Foto: Witus Witt/Zauber-Pedia)

Weiter geht es die Straße hinunter, rechts um die Ecke zum Maximiliansplatz 5: Nachtschwärmer wissen an diesem Gebäude den Eingang zum Club Pascha zu finden, einst befand sich hier aber das „Hotel Regina“. Dort wurden an einem trüben Novemberabend des Jahres 1950 ein paar Dutzend Menschen Zeuge einer denkwürdigen Vorstellung des Wiener Hellsehers Fritz Strobl, die im Anschluss in den Spiegel und auf die Titelseite der Quick gelangte: Nachdem eine Zuschauerin aus einem Kartenstapel die Karo-Dame gezogen hatte, schaltete Strobl die Radiosendung des Bayerischen Rundfunks ein. „Der Nachrichtensprecher, der kurioserweise mit Namen auch noch Dieter Elwenspoek hieß, was im nordischen Idiom so viel wie ,Geistersprecher‘ bedeutet, stockte plötzlich in einer Meldung und sprach wie ferngesteuert die Worte ,Regina – Karo – Dame‘ aus“, erzählt Laymann. Im Nachhinein stellte sich jedoch heraus, dass es sich keineswegs um ein telepathisches Phänomen wie Fernsuggestion, sondern um einen dreisten Schwindel gehandelt hatte, bei dem der Geister-Sprecher Elwenspoek gemeinsame Sache mit dem Magier gemacht hatte, „für eine lächerlich kleine Summe Geld, nur 300 Mark“, sagt Laymann.

Detailansicht öffnen Markus Laymann vor dem Gebäude am Maximiliansplatz 5, in dem sich früher das Hotel Regina befand. Heute befindet sich dort an der linken Seite der Eingang zum Nachtclub Pacha. (Foto: Leonhard Simon)

Seine Karriere beim BR war damit schlagartig beendet – dafür begann die eines anderen jungen Mannes: Der Studiotechniker, der an diesem Abend für den suspendierten Elwenspoek einsprang, machte als Aushilfssprecher seine Sache so gut, dass er fortan fest zum Sprecherensemble des BR gehörte. Der Startschuss für eine Medienkarriere, die Joachim „Blacky“ Fuchsberger als TV-Entertainer und Olympiastadionsprecher von 1972 bekannt machte.

Der Herzog und der Goldmacher

Detailansicht öffnen Glücksritter und Alchemist: Marco Bragadino auf einem Kupferstich von Dominicus Custos nach einem Porträt des bayerischen Hofmalers Hans von Aachen. (Foto: Wikipedia)

Klamme Staatsfinanzen waren auch vor Jahrhunderten schon ein Thema. Und die Auswege daraus mitunter kurios. So fand der venezianische Scharlatan Marco Bragadino, der von sich behauptete, als Alchemist Gold herstellen zu können, in München einen fürstlichen Mäzen. „Der Bayernherzog Wilhelm V. wurde sein Finanzier, auf dessen Kosten er sich am bayerischen Hof ein alchemistisches Labor einrichtete und ein Leben in Saus und Braus führte“, sagt Laymann. Denn der Betrug funktionierte nach dem System: Gib mir Gold, auf dass ich es vermehren kann, erklärt er vor dem Amtsgericht in der Neuen Maxburg. Von der ehemaligen Herzog-Max-Burg an dieser Stelle zeugt nur noch der freigestellte Renaissanceturm.

Doch zurück zu Bragadini, der laut Laymann den Fehler machte, auch politische Ambitionen zu zeigen. Das ging den alarmierten Räten und Ständen endgültig zu weit. Auf ihr Betreiben hin wurde der selbst ernannte Goldmacher schließlich des Betrugs überführt und 1591 auf dem Münchner Weinmarkt geköpft, mitsamt seiner beiden riesigen Hunde. „Dabei darf man nicht vergessen, dass durch solchen Unfug wie die Goldherstellung letztlich vor mehr als 300 Jahren in Sachsen das ,weiße Gold‘, das Porzellan entdeckt wurde“.

Detailansicht öffnen Gebäude des Münchner Amtsgerichts in der Neuen Maxburg in der Maxburgstraße. Von der ehemaligen Herzog-Max-Burg zeugt noch der freigestellte Renaissanceturm. (Foto: Stephan Rumpf)

Man mag über den gutgläubigen Herzog amüsiert den Kopf schütteln, doch Laymann hat sogleich moderne Varianten dieses Schwindels parat: Anfang der 2000er-Jahre war er hier im Amtsgericht mit zahlreichen Betrugsfällen wundersamer Geldvermehrung befasst. „Das betraf das sogenannte ,Pyramidensystem‘, in dem es darum ging, dass alle Teilnehmer 5000 Euro einzahlen sollten, um am Ende nach zehn Runden 40 000 Euro zu erhalten“, sagt Laymann. Sehr interessante soziale Systeme hätten sich da zusammengefunden, die sich im Nachhinein gegenseitig wegen Betrugs anzeigten. „Einmal hatte ich lauter Adelige, da verklagte die Prinzessin X die Baronin Y. Ein anderes Mal bestand die Gemeinschaft nur aus Indern, oder nur aus Gehörlosen“. Der Glaube an das Wunder der Geldvermehrung befeuerte eben damals wie heute die Menschen.

Die Hexe und der Märchenkönig

Detailansicht öffnen Der Falkenturm in München, Gemälde von Heinrich Schönfeld. Bis 1826 diente er als Gefängnis, 1863 wurde er abgerissen. (Foto: Repro: Ernst Keller)

Heute würde man das tragische Schicksal von Theresia Kaiser, die als „letzte Hexe“ Münchens 1701 hingerichtet wurde, eindeutig als „Me Too“-Fall bezeichnen, sagt Laymann: Sie diente als Magd bei einem hohen kurfürstlichen Beamten. Der stellte der 17-Jährigen nach – und die junge Frau verweigerte sich ihm. „Daraufhin denunzierte sie der Beamte als Hexe; sie wurde im Falkenturm an der Kreuzung Falkenturmstraße und Maximilianstraße inhaftiert. Und nach ihrer Verurteilung als Hexe verbrannt, auf der Hinrichtungsstätte an der Hackerbrücke, an deren Stelle sich heute der Omnibusbahnhof befindet“, erzählt Laymann.

Detailansicht öffnen König Ludwig II. in Cheveaulegers-Uniform, Photogravüre nach einer Photographie, ca. 1876. (Foto: Porträt von Franz Hanfstaengl/Deutsches Theatermuseum München)

Überquert man die Maximilianstraße, liegt nur einige hundert Meter entfernt von dem Turm, in dem die junge Theresia ihre letzten einsamen Stunden in Gefangenschaft verbrachte, das Cuvilliéstheater in der Residenz. Hier erlebt Ende des 19. Jahrhunderts Ludwig II. seine berühmten Separatvorstellungen. Zu diesen zählte auch eine Vorführung des amerikanischen Magiers Carl Hertz, der in seinen Lebenserinnerungen von dem Zusammentreffen mit dem „Fairy Tale King“ berichtet: „In München hatte ich das einzigartige Erlebnis, meine Kunst einem Auditorium vorzuführen, das nur aus einem einzigen Zuschauer bestand, und dieser war kein Geringerer als König Ludwig II. (...) Am Ende der Vorstellung winkte er mich zu sich heran, beglückwünschte mich und sprach mit mir sehr freundlich (...) Hätte ich nicht soviel über seine Eigenartigkeiten gehört, würde ich ihn als ebenso vernünftig angesehen haben wie jeden anderen Menschen (...) er überraschte mich mit seiner außergewöhnlichen Intelligenz“. Laymann besuchte im vergangenen Jahr die „sehr schöne Ausstellung des Theatermuseums zu den exklusiven Aufführungen für Ludwig II.“. Leider habe da aber die Vorstellung des Illusionisten Herz gefehlt, sagt er mit Bedauern.

Der „Schachtürke“ und die Geisterhand

Detailansicht öffnen Mechanisches Meisterwerk, aber trotzdem ein Bluff: der „Schachtürke“ von Wolfgang von Kempelen in einem Kupferstich von Joseph von Racknitz 1789. (Foto: Wikimedia commons)

Im Leuchtenbergpalais am Odeonsplatz 4, wo heute das Finanzministerium sitzt, präsentierte einst Eugène de Beauharnais, der mit Auguste von Bayern verheiratete Stiefsohn Napoleons, eine Erfindung, die in der zweiten Hälfte des 18. Jahrhunderts ganz Europa verblüffte: eine denkende Maschine, der sogenannte „Schachtürke“. Scheinbar war der von dem Erfinder Wolfgang von Kempelen konstruierte Automat in der Lage, Schach zu spielen und das auch noch sehr gut. Der Apparat bestand aus einem Tisch mit einem Schachbrett, hinter dem eine lebensgroße mechanische Puppe, ein Holzmann in orientalischen Gewändern mit Turban, saß und die Züge ausführte.

Waren da übernatürliche Kräfte am Werk? Die Funktionsweise bleibt ein Geheimnis, das auch der Mechaniker Johann Nepomuk Mälzel, an den der Sohn des Erfinders den Apparat weiterverkauft, bewahrt. Auch der nächste Besitzer, Napoleons Stiefsohn, lüftet das Geheimnis nicht. So bleibt die Faszination, die von der „denkenden Maschine“ ausgeht, weiterhin ungebrochen.

In Wirklichkeit ist der Apparat zwar ein technisches Meisterwerk aus Hebeln und Magneten, doch trotzdem handelt es sich um einen Bluff: Denn in der Konstruktion ist ein Mensch verborgen. „Daher resultiert die Redewendung ,etwas ist getürkt‘“, erzählt Laymann.

Als der Schachtürke – erneut in Mälzels Besitz – später in Amerika auf Tournee geht, ist es der junge Reporter Edgar Allan Poe, der die Apparatur entzaubert: Nachdem er 1835 eine Vorführung in Virginia besucht hat, formuliert er 17 Argumente, warum im Kasten ein Mensch hocken müsse. Physisch zerstört wird der Schachtürke dann 1854 bei einem Brand in einem Museum in Philadelphia.

Im Deutschen Museum in München steht noch heute eine weitere Erfindung von Kempelen, der sogenannte „Sprechapparat“. „Dieser Automat funktionierte wirklich. Doch die Zeitgenossen hielten ihn für ein Fake, viel lieber glaubte man an den Schachroboter, eine Frühform der künstlichen Intelligenz, die tatsächlich ein Fake war“.

Der Magier und die Nazi-Führer

Detailansicht öffnen Eine Postkarte von 1911 zeigt das "Etablissement Benz" in der Leopoldstraße 50a, in dem der Student Helmut Schreiber - der später als "der große Kalanag" Berühmtheit erlangte - auftrat. (Foto: Stadtarchiv München)

Der junge Philosophie-Student Helmut Schreiber unternahm seine ersten Schritte als Conférencier im Café Benz, einer Brettlbühne, auf der in den 1920er-Jahren auch Karl Valentin und Liesl Karlstadt auftraten. In der NS-Zeit machte er durch gute Kontakte zu Propagandaminister Joseph Goebbels als Illusionist, Präsident des Magischen Zirkels von Deutschland und Produktionschef der Bavaria Karriere. „Er war sehr flexibel und angepasst, einer dieser willfährigen Geister, ohne die das Nationalsozialistische Regime sich nicht hätte durchsetzen können“.

Detailansicht öffnen Magier Helmut Schreiber alias Kalanag (rechts) 1939 mit Adolf Hitler. (Foto: Wikipedia)

Zwar erhielt er nach dem Zweiten Weltkrieg von den Alliierten zunächst Berufsverbot, doch schon bald nach der Entnazifizierung konnte er als „der große Kalanag“ mit einem 50-köpfigen Show-Ensemble auf Welttournee gehen – gastierte auch im Deutschen Theater. „Seine Verstrickung in die nationalsozialistische Vergangenheit hat er erfolgreich wegzaubern können, zusammen mit einem Publikum, das diese ebenfalls sehr gerne vergessen wollte“, sagt Laymann. Gestorben ist er 1963, „also noch vor der Zeit, als die umfassende Aufarbeitung der nationalsozialistischen Vergangenheit in der jungen Bundesrepublik begann“. Das ehemalige Café Benz, lange von Hugo Bachmaier als Bachmaier Hofbräu geführt, soll in diesem Herbst unter der Regie der P1-Betreiber und umgetauft zu „Papa Benz“ wieder eröffnet werden – allerdings ohne Kleinkunstbühne.

Auf geht’s beim Schichtl

Detailansicht öffnen Seit 1872 Attraktion beim Schichtl: "Hinrichtung eines lebenden Menschen mittels Guillotine", hier angekündigt von Manfred Schauer 2022. (Foto: Robert Haas)

Um Missverständnissen vorzubeugen: Dies ist keine öffentliche Tour, die Markus Laymann in einem Programm anbietet – „das würde ich neben meiner Arbeit als Rechtsanwalt schon rein zeitlich nicht schaffen“, erklärt er schmunzelnd. Aber eine Chance, ihn in seinem Nebenberuf als Magier zu erleben, gibt es ab 21. September dennoch: Zwei Wochen lang wird er mehrmals täglich beim Schichtl auf der Wiesn als „Der große Cannelloni“ auftreten. Auch wenn der Varieté-Betrieb in seiner 155-jährigen Geschichte vor allem durch die seit 1872 praktizierte „Enthauptung einer lebenden Person auf offener Bühne“ bekannt wurde, sollte man nicht vergessen, dass er als „Original-Zauber-Spezialitäten-Theater“ gegründet wurde, sagt Laymann. Dementsprechend zählten von Anfang an auch magische Illusionen wie „Schichtl lässt eine Person von der Bühne bis zur Galerie fliegen“ zu den Attraktionen.

Detailansicht öffnen Die Schaubude "Schichtl" hat eine 155-jährige Tradition, hier eine historische Aufnahme aus dem Jahr 1895. (Foto: Heinz Gebhardt/Imago)

Eine Tradition, die der heutige „Schichtl“ Manfred Schauer mit Laymann wiederbeleben will. Weshalb der Anwalt seine Praxis schließen wird, um als Magier dem legendären Ruf „Auf geht’s beim Schichtl“ Folge zu leisten.