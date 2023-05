Von Nicole Graner

Friedlicher kann es fast gar nicht sein. Am Odeonsplatz, auf einer kleinen Bühne, sitzen vier Drag-Künstler. Mit langen Wimpern, langen blonden Haaren. In Lederhose oder auch mit fantasievollem Schmuck auf dem Haupt, der das Drehen des Kopfes gar nicht so leicht macht. Dragking Eric Big Clit, Dragqueen Vicky Voyage und ihre Drag-Freunde Axel sowie die ukrainische Drag-Botschafterin Samanta Jackson. Sie wollen über sich reden, über ihre Kunst, ihre Akzeptanz in der Gesellschaft. Viele Zuhörer sind gekommen, und sie hören gut zu.