„Leichter Regen? Kein Problem, das Zamanand findet statt!“. Ob es daran lag, dass diese Ansage schon am Freitag auf der roten Webseite des Zamanand Festivals gelb leuchtete und von Anfang an klarmachte, dass sich die Veranstalter nicht beirren lassen würden. Egal, ob es schütten würde oder nicht. Oder einfach daran, dass Mitorganisator Manuel Schaumann ein großer Optimist ist – am Ende spielt es keine Rolle: Die Menschen kommen. Mit Schirm, guter Laune und Regencape.