„Wie schön, dass wenigstens ihr hier stehenbleibt“, ruft Sofia Lainović am Samstag kurz vor 18 Uhr von der M 94,5-Radio-Bühne bei der Uni. Etwa 20 Leute wiegen sich in triefenden Jacken und mit Schirmen, die vor dem Regen längst kapituliert haben, zum souligen Indie-Sound der Singer-Songwriterin. Die 24-jährige Münchnerin tritt auf dem Zamanand-Festival auf – an der Station, die an diesem Wochenende ausschließlich für Sängerinnen reserviert ist und damit ein Zeichen setzt gegen das ansonsten männerdominierte Musikgeschäft. „Das Konzept finde ich total gut“, sagt die junge Frau. Aber so viele kriegen das an diesem Tag nicht mit.

Detailansicht öffnen "Wie schön, dass ihr hier wenigstens stehenbleibt!": Sofia Lainovic´und ihr Bruder Philip freuten sich über jeden Gast im Regen. (Foto: Robert Haas)

Den Wetterprognosen zum Trotz haben sich die Veranstalter des Zamanand-Festivals und des Corso Leopold entschieden, am Wochenende auf der Straße zwischen Odeonsplatz und Münchner Freiheit zu feiern. Eine Woche vor der Wahl machten sie an vielen Ständen das demokratische Miteinander in Europa zum Thema. Wo sich sonst gern mal 100 000 Menschen aneinander vorbeidrücken, herrschte vor allem am Samstag trübe Stimmung.

„Die Hälfte unserer etwa 60 Aussteller ist am Samstag gar nicht erschienen“, sagt Zamanand-Geschäftsführer Manuel Schaumann: „Einige kommen vom Allgäu und die konnten gar nicht anreisen, weil daheim ihre Keller vollgelaufen waren.“ Auch beim Corso Leopold sei ein Drittel der etwa 150 Stände zum Auftakt nicht besetzt gewesen, sagt Lars Mentrup, stellvertretender Vorsitzender des Veranstaltervereins.

Ziemlich alleingelassen wirkte am Samstag die „Spätzlebox“ nahe der Uni. Hinterm Tresen hat Swen in zweieinhalb Stunden von seinem wasserblauen Wagen heraus nur zwei Portionen Käsespätzle verkauft. Der 32-Jährige schaut bedröppelt auf seine randvollen Nudeltöpfe. Sonst stehen er und die Kollegen mit ihrem Foodtruck auf großen Festivals wie „Rock am Ring“. „Man hat mir gesagt, auf die Leopoldstraße kommen normalerweise auch Tausende Menschen von überall her.“ Bei freundlicher Witterung.

„Wir finanzieren uns über einen kleinen Teil über diese Gastro-Pacht“, sagt Manuel Schaumann. „Die Gastro-Leute tragen das unternehmerische Risiko, an neun von zehn Festivals geht’s gut.“ Wie bei Zamanand arbeiten sie auch beim Corso Leopold mit vielen Anbietern dauerhaft zusammen. „Dann machen sie mal richtig guten Umsatz wie vergangenen September, und manchmal ist es leider mau“, so Mentrup. Der Corso finanziere sich neben der Förderung für Kunst und Kultur durch Gastro-Pacht und Sponsoring-Einnahmen.

Detailansicht öffnen Mit Hilfe von künstlicher Intelligenz konnten Besucher an einem Stand den Platz um das Siegestor virtuell neu gestalten. (Foto: Robert Haas)

Stadtentwicklerin Tina Zoch will am Samstag trotzdem nicht Trübsal blasen in ihrem überdachten Pavillon am Siegestor. Alle Generationen hätten sich bei ihr in den vergangenen Stunden mithilfe des KI-Programms eines finnischen Start-Up-Duos daran versucht, den Platz um das Siegestor digital neu zu gestalten. „Wir können mit der Technik Möglichkeitsräume aufzeigen“, sagt sie in schönstem Planerinnen-Sprech. „Die Nachfrage ist trotz des miesen Wetters überraschend gut.“

Weil gar nicht vor die Tür zu gehen selbst an diesem Wochenende für manche Familien keine Option zu sein scheint, packen sie ihre Kinder in alles, was dicht hält, und bummeln zu Mitmachstationen mit Zwischenstopps auf dem Feld des interkulturellen Straßenfußball-Projekts „Bunt kickt gut“ und gern auch bei den Süßigkeitswagen.

Detailansicht öffnen Knietief im Wasser: Kinder haben die Festivals am Wochenende auf ihre Weise genossen. (Foto: Robert Haas)

Detailansicht öffnen Martin Blumöhr malt beim Neuen Kunstforum auf dem Corso Leopold auf Bestellung Protest-Schilder. (Foto: Robert Haas)

Am frühen Samstagabend sind die Finger von Martin Blumöhr längst klamm. Im „Neuen Kunstforum“ des Corso malt der Münchner Streetartist Protestschilder auf Bestellung. Eine ältere Dame hat bei ihm eine Friedenstaube in Auftrag gegeben. Der 43-Jährige grinst unverdrossen unterm tropfenden Zeltdach hervor: „Kunst erobert den öffentlichen Raum, auch wenn’s regnet.“

Am frühen Sonntagnachmittag atmet Manuel Schaumann auf: „Heute sind einige Aussteller tatsächlich noch gekommen.“ Die Straße füllt sich, sogar an den Biertischen sitzen Gäste. „Da ist der Samstag schon ein bisschen vergessen.“