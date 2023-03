Anja Beivers, 44, und ihr Vater Klaus Eckers, 79, haben die älteste Münchner zahnärztliche Gemeinschaftspraxis geprägt, die 1900 gegründet wurde. Ein Gespräch über den Zustand der Münchner Zähne, das Zahnarzt-Syndrom, die größten Errungenschaften, und warum Zahnschmerzen so unangenehm sind.

Von Philipp Crone

Im Besprechungsraum liegen Schokolade und Kekse bereit. Ideale Voraussetzungen also für ein Gespräch über den Zustand der Münchner Zähne, damals und heute, und die Veränderungen der Zahnmedizin mit Anja Beivers, 44, und ihrem Vater Klaus Eckers, 79. Die Praxis in Giesing gilt als eine der ältesten, wenn nicht die älteste Gemeinschaftspraxis Münchens. Gegründet wurde sie 1900 vom Bader Albert Schmöger, dessen Nachfahre Thomas auch noch in den Räumen praktiziert. Ein generationenübergreifendes Gespräch über Schmerzen, Kulturen und den richtigen Bohrer.