Der Theologe Andreas Batlogg erkrankte an Darmkrebs und schrieb darüber ein Buch. Hier ist er in seinem Zimmer im Jesuitenkloster Sankt Michael.

Von Sara Maria Behbehani

Die meisten Menschen kennen diese Momente im Leben, in denen die eigene Welt aus den Fugen gerät und man bislang Unbezweifelbares plötzlich für bezweifelbar hält. In denen Überzeugungen plötzlich relativ und bisherige Lebensweisen auf den Prüfstand gestellt werden.

Diese Momente kennen vor allem Menschen, die schwere Schicksalsschläge zu verkraften haben. Die Vorstellung, die man sich von seinem Leben gemacht hat, ist plötzlich nicht mehr haltbar. Denn auf einmal ist da etwas, das nicht so recht passen will zu dem Bild, das man so gerne von sich selber hat.

So ging es auch Andreas Batlogg, der als Priester viele Sterbende begleitet hat. Nach einer Krebsdiagnose musste er sich fragen, ob er noch glauben kann, was er bislang predigte, schreibt mein Kollege Thomas Balbierer (SZ Plus). Über sein Leben mit dem Krebs hat Batlogg ein Buch geschrieben. "Krebs: Wuchtig ist dieses kleine Wort, bedrohlich dunkel", schreibt er darin. Und er fragt, wie wohl viele andere, die mit dem hadern, was ihnen widerfährt: "Das ist also die Zäsur meiner Lebensgeschichte?"

Zoll und Polizei kontrollierten Hunderte Arbeiter auf BMW-Baustelle Gegen 22 illegal Beschäftigte wird ermittelt, mehr als ein Dutzend Maler sollen zudem seit Monaten keinen Lohn erhalten haben. Zum Artikel

Lidl eröffnet in München kleinste Filiale in Deutschland Der Discounter will den Münchner Stadtbewohner als Kunden gewinnen und testet dafür ein neues Konzept. Parkplätze gibt es dort ebenso wenig wie Einkaufswagen. Zum Artikel

Mehr Ausgrenzung im Klassenzimmer Laut einer Befragung der Stadt klagen viele Schüler über Diskriminierung - und über dreckige Klos, fades Essen sowie unzureichende Ganztagsangebote. Zum Artikel

Gourmetführer Guide Michelin: Das sind Münchens Sterne-Lokale Der Guide Michelin hat seine diesjährige Bewertung bekannt gegeben. München darf sich mit einem Dutzend Sterne schmücken - und nimmt zwei neue Restaurants in den erlesenen Kreis auf. Zur Bildergalerie

Herakles | 27.02. Volkstheater Herakles tritt in einer Inszenierung Simon Solbergs als abhängig Beschäftigter auf, als Mann fürs Grobe, als Krieger und Kolonist, der bis an die Grenzen seiner Welt hetzt und darüber hinaus.

Rainer Böhm | 27.02. Unterfahrt Rainer Böhm ist einer der aktuell spannendsten Pianisten der deutschen Jazz-Szene und widmet sich auf seinem ersten Solo-Album dem Element Wasser.

Der verlorene Sohn | 27.02. Arena Kino Der 19-jährige Jared konfrontiert seine tiefgläubigen Eltern mit seinem Coming-Out und wird zur Teilnahme an einem zweifelhaften Erneuerungsprogramm gedrängt.

