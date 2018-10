17. Oktober 2018, 19:14 Uhr München heute Zacharias' Tragik bei der Wahl / Polizei schnappt Geldautomaten-Sprenger / Strafe für Arturo Vidal

Von Sara Maria Behbehani

Die allermeisten haben diese Rechenspiele schon einmal gespielt, wenn sie ganz knapp an etwas gescheitert sind. Der Sprinter, der für den Sieg nur den Bruchteil einer Sekunde hätte schneller laufen müssen. Der eine Punkt, der im Abi gefehlt hat, um zu bestehen. Der Zug, der einem direkt vor der Nase wegfährt, weil der vorangegangene Verspätung hatte.

Es gibt diese Situationen überall im Leben. Und immer haben sie eine ganz besondere Tragik: Man weiß, man hätte es eigentlich gekonnt, man hatte das Zeug dazu. Nur bringt einem dieses Wissen nichts, man ist gescheitert - und sei es auch noch so knapp.

Bei der Landtagswahl ist Isabell Zacharias diese tragische Figur. 209 Stimmen haben ihr gefehlt, um in den Landtag einzuziehen. Was sind schon 209 Stimmen bei 3,2 Millionen Wahlberechtigten in Oberbayern?, fragt mein Kollege Kassian Stroh. Zacharias ist knapp gescheitert. Diese 22 Abgeordneten haben es dagegen geschafft, für München ins Maximilianeum zu ziehen.

DER TAG IN MÜNCHEN

Polizei schnappt Bande von Geldautomaten-Sprengern Einer der Tatverdächtigen wird durch einen Schuss verletzt, ein anderer flieht. Am Ende sitzen zwei Frauen und zwei Männer in Haft. Sie sollen der "Audi-Bande" angehören, der Hunderte Taten in ganz Deutschland zugerechnet werden. Zum Artikel

Fußballer Vidal muss 800 000 Euro Strafe zahlen Der frühere Bayern-Spieler Arturo Vidal muss sich wegen einer Disco-Prügelei mit Folge der gefährlichen Körperverletzung verantworten. Im Gericht anwesend war er jedoch nicht. Zum Artikel

"Wegsperren für immer macht keinen Sinn" Die Fachambulanz für Sexual- und Gewaltstraftäter hilft, Rückfälle zu verhindern. Wichtig ist sie auch, weil wenige Therapeuten die Behandlung übernehmen wollen. Zum Artikel

Gasteig-Sanierung droht Verzögerung Die unterlegenen Architekten für den Umbau zweifeln an, dass die Vergabe korrekt lief. Sie sind sich sicher, dass die Entscheidenden unter Druck standen - und wollen ein Verfahren einleiten. Zum Artikel

WÄHRENDDESSEN IN...

den Sondierungsgesprächen: Der Heizer und sein Bremser

Die Freien Wähler wollen die Koalition mit der CSU, für Parteichef Hubert Aiwanger ist "sondiert genug". Markus Söder geht es langsamer an und trifft erst mal die Grünen. Zum Artikel

