Von Oliver Hochkeppel

Die Schweiz hat schon immer besondere Vokalisten hervorgebracht, man denke nur an Erika Stucki, Christian Zehnder oder Andreas Schaerer, jede und jeder auf eigene Art einzigartig. In diese Reihe darf sich mit Fug und Recht Yumi Ito einreihen, wie ihr mit der Präsentation ihres beim Münchner Enja/Yellowbird-Label erscheinenden neuen Albums "Ysla" verbundener Auftritt in der Unterfahrt bewies.

Das Juzen, also die Schweizer Variante des Jodelns, spielt auch bei ihr eine Rolle, allerdings in sublimierter Form. Jedenfalls hat man die Art, in der sie Vokalisen sich überschlagen und in Scat-Passagen ureigener Form einfließen lässt, so noch nicht gehört. Ebenso wenig den Rest ihres vokalen Füllhorns.

Dabei klingt ihre Stimme vom grundsätzlichen Charakter her eher nach Folk als nach Jazz. Doch dank ihres fulminanten Improvisationstalents, ihrer unglaublichen Kraft - mitunter kommt der Gesang wie ein Vorschlaghammer aus dem Nichts - und nicht zuletzt ihrer Qualitäten als Komponistin wird daraus purer Jazz. Einer, der an Expressivität und Eindringlichkeit seinesgleichen sucht.

Mitunter geriet dies in Gefahr, zu "bedeutungsvoll" und schwer zu werden. Dann aber fing das entweder ihre Band mit dem polnischen Bassisten Kuba Dworak, dem spanischen Schlagzeuger Iago Fernández und dem als Gast eingeladenen Gitarristen Alessio Cazzetta wieder ein. Oder Ito selbst, Tochter des japanischen Pianisten Suguru Ito und der polnischen Mezzosopranistin Margo Cadias, schob wieder eine andere ihrer vielen Facetten ins Rampenlicht. Unternahm etwa einen Ausflug nach Brasilien, nach Island ("Seagull") oder in einen für eine Songwriterin wenigstens einmal pflichtgemäßen Herzschmerz-Song. Nicht ohne Grund sind Vögel ihre Lieblingstiere, wie Ito eingangs des gerade erst vor zwei Wochen entstandenen, also auch noch nicht auf dem Album vertretenen Stücks "Windows" erzählte. Wo aber bei anderen eine Nachtigall oder eine Lerche erklingt, ertönt bei ihr gleich eine ganze Voliere.