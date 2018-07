31. Juli 2018, 18:54 Uhr Youtube Wellness dank Sprachbarrieren

Zum ersten Mal im Leben Kippfenster: Dana Newman stammt aus den USA und erklärt ihren Landsleuten in Videos Deutschland. Die Münchnerin vermischt Anekdoten, Fakten und Spaß und nimmt manchmal Redewendungen wörtlich - Tomaten auf den Augen etwa

Von Florian J. Haamann

Dana Newman ist die vielleicht unterhaltsamste deutsch-amerikanische Kulturvermittlerin Bayerns - und wahrscheinlich die erfolgreichste. Fast eine Viertelmillion Abonnenten verfolgen regelmäßig die englischsprachigen Youtube-Videos, in denen die 31-Jährige über die kleinen - und größeren - Unterschiede zwischen ihrer Wahlheimat und ihrem Geburtsland spricht. Egal ob es darin um Sprachbarrieren, Spargel oder vierlagige Taschentücher geht, die Videos sind nicht nur ziemlich lustig und auch für Nichtmuttersprachler leicht zu verstehen, sondern auch richtig interessant. Und das für die deutschen Zuschauer genauso wie für die amerikanischen.

"Ich möchte einfach meine Freude an den kleinen Dingen teilen. Kippfenster zum Beispiel, ich liebe sie. Als ich die USA verlassen habe, hätte ich nie an so etwas gedacht. Anderes Essen, andere Sprache, natürlich. Aber andere Fenster?", sagt Newman, "ich finde es einfach super, wenn Leute andere Länder oder eben die Besonderheiten ihrer eigenen Kultur kennenlernen." Die fast schon kindlichen Faszination, die sie an all den kleinen Unterschieden im Alltag hat, ist so ansteckend und fesselnd, dass es kaum gelingt, ihren Kanal "Wanted Adventure" nach nur einem Video zu verlassen. Viel zu groß ist die Neugier darauf, was sie im nächsten Clip noch zu erzählen hat.

Dana Newman nimmt ihre Videos zu Hause auf, Kameramann ist ihr Ehemann, den sie in ihren Filmen schon mal "Mister German Man" bezeichnet. (Foto: Alessandra Schellnegger)

Die Neugier war es auch, die Newman überhaupt erst - über einen Umweg - vom Süden Floridas nach München geführt hat. Denn nach ihren Advertising-Studium am College of Journalism hat sie entschlossen, sich auf die Suche nach den Wurzeln ihrer Familie zu machen. Denn ihr tschechischer Großvater Václav Majer emigrierte von Europa in die USA. Der war zuerst Widerstandskämpfer gegen die Nationalsozialisten und nach dem Krieg Mitglied der sozialdemokratischen Partei der Tschechoslowakei und der konstituierenden Nationalversammlung und erster Minister für Ernährung. Nach dem Putsch der Kommunisten im Februar 1948 musste er allerdings das Land verlassen und fand erst in England und dann in den USA Exil. "Ich habe ihn nie kennengelernt, aber meine Mutter hat so viel über ihn erzählt. Es war, als ob ich ihn gekannt habe. Und sie hat immer tschechisches Essen gemacht und mir tschechische Lieder beigebracht", erzählt Newman.

Um mehr über den Großvater und die Familie zu erfahren, ist sie nach dem Abschluss 2008 nach Prag gezogen. "Ich habe alles verkauft und nur das behalten, was in meine beiden Reisetaschen gepasst hat." In Prag angekommen, hat sie angefangen, die Sprache zu lernen, Verwandte zu treffen, das Geburtsdorf ihres Großvaters zu besuchen. "Und ich bin in Prag zu Orten gegangen, an denen er wahrscheinlich war. Ich bin zum Schloss gegangen und habe mir vorstellt, wie er dort rumgelaufen ist und Meetings gehabt hat. Das war so aufregend." In der Zeit hat sie auch angefangen, einen Blog über ihre Reise zu schreiben und über die Erfahrungen, die sie in Prag gemacht hat. Um ihren Aufenthalt zu finanzieren, hat sie in einem Callcenter gearbeitet. "Nicht gerade mein Traumjob", sagt sie in einem ihrer Videos. Und doch war genau dieser Job quasi die Initialzündung für ihre Zukunft. Denn um weiterarbeiten und in Prag bleiben zu können, brauchte sie ein neues Visum. Dafür, so hat es ihr der Arbeitgeber erklärt, müsse sie zu einem ausländischen Konsulat reisen. Man habe bereits alles für sie in München vorbereitet. Also hat sie wieder ihre Taschen gepackt, diesmal für einen Kurztrip in die bayerische Landeshauptstadt.

An einem Abend hat sie sich dort in eine Bar gesetzt, in der Hoffnung, neue Freunde kennenzulernen. Gefunden hat sie allerdings mehr: Stefan, oder wie er in ihren Videos heißt: "Mister German Man", ein junger Deutscher, in den sie sich sofort verliebt und den sie mittlerweile geheiratet hat. Schnell war klar, dass die beiden zusammenleben wollen: in München. Also packte Newman erneut ihre Sachen und zog zu ihm, das war 2009. Und entdeckte dort eine Kamera. "Ich habe mir gedacht, hmm, there is this Youtube-Thing. Warum nicht einfach ein Video drehen und es dort hochladen", erzählt sie mit typisch amerikanischem Akzent und lebhafter Mimik.

Die ersten Videos waren amateurhafte Aufnahmen: ein Take, 50 Sekunden, kein Konzept, kaum Text. Um dem Gesprächspartner einen Eindruck zu vermitteln, packt sie ihr iPad aus, auf dem sie extra eine ganze Bildergalerie zusammengestellt hat. "Schau, da waren wir im Urlaub in Norwegen und ich habe Ziegen gesehen. Also bin ich ausgestiegen, habe die Kamera angemacht und gesagt: Hey, ich bin hier in Norwegen, da sind Ziegen, Bye." Während sie zu jedem Bild eine kleine Geschichte erzählt, blickt sie immer wieder prüfend ihr Gegenüber an, um sich zu versichern, dass sie bestimmte Worte richtig verwendet. "Bei excited musste ich zum Beispiel erst lernen, dass es auf Deutsch sowohl begeistert als auch nervös bedeutet."

Richtig begeistert sei sie ja nicht gewesen von ihren ersten Versuchen und habe es deshalb schnell wieder aufgegeben. Aber nur für kurze Zeit. "Ich habe es schon als Kind geliebt, zu presenten. Schon als Achtjährige habe ich die ganze Familie bei Feiern unterhalten. Ich wusste immer, dass ich gerne etwas in die Richtung machen will, aber ich wusste nicht, was genau. Als ich klein war, gab es ja noch kein Youtube".

Vom Ehrgeiz gepackt, hat sie schnell gelernt, länger vor der Kamera zu sprechen, sich vorzubereiten, Skripte zu schreiben. Und ihr Ehemann hat gelernt, hinter der Kamera zu stehen, Ton und Licht einzurichten, sich um die technische Infrastruktur zu kümmern. Nur den Schnitt macht Newman selbst. Die meisten Videos spielen vor einer blauen Wand, die voller Uhren hängt. "Ich hatte die Idee, das wie in einem Newsroom einzurichten. Allerdings nicht mit bekannten Orten, sondern eher mit skurrilen." Und so finden sich dort unter anderem die Zeitangaben aus Grönlands Hauptstadt Nuuk, dem südindischem Tiruchirappalli, der Wüstenstadt Mos Eisley aus "Star Wars" und Bielefeld. Mittlerweile sind die Videos hoch professionell. Insgesamt sind es 424, das beliebteste, "7 Things you don't do in Germany", hat 3,4 Millionen Abrufe. Darin erzählt sie etwa, wie wichtig es ist, als Fußgänger nicht auf den Fahrradweg zu kommen, es sei denn, man will von aggressiven Geklingel und energischen Worten aus seinen Tagträumereien aufgeschreckt werden. Ebenso sollte man sich merken, dass man in Deutschland - im Gegensatz zu den USA - niemals ungefragt mit Schuhen eine fremde Wohnung betreten darf. In den kleinen Sequenzen vermischt Newman dabei geschickt Anekdoten, Fakten und Spaß. Immer wieder schlüpft sie in verschiedene Rollen, etwa wenn sie deutsche Redewendungen wörtlich nimmt und dann im Bademantel mit Tomaten auf den Augen auf einer Liege liegt, um zu erklären, dass dies eigentlich nichts mit Wellness zu tun hat.

Angst, dass ihr die Ideen ausgehen, hat Newman nicht. "Ich entdecke ständig noch so viel Neues, alleine die Sprache hat so viel zu bieten. Ich habe nicht nur eine einzige Liste mit Themen, überall in der Wohnung hängen Zettel", sagt sie.

Der Kanal ist so erfolgreich, dass Newman mit den Einnahmen einen Großteil ihres Lebens finanzieren kann. Geld bekommt sie durch Werbung, den verkauf von Merchandise und von Unterstützern auf der Crowdfunding-Plattform Patreon, bei der Fans freiwillig einen selbst gewählten Betrag spenden. Daneben arbeitet sie noch freiberuflich, unter anderem für den Bayerischen Rundfunk. Außerdem hat sie gerade ein Buch geschrieben, das im Dezember erscheinen wird. Auch hier geht um ihr Abenteuer in Deutschland, die skurrilen, unlogischen und hinreißenden Eigenheiten ihrer Wahlheimat.