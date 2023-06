Fünf für München:Sehenswert, hörenswert

Von Sabine Buchwald, Philipp Crone, Josef Grübl, Sonja Niesmann und Martina Scherf

Neues Stück

Es geht um "Legal Highs". Um Drogen und Vertrauen. Und um die Frage, wie um alles in der Welt aus einem Abend, der mit einem harmlosen Joint beginnt, eine Spirale der Gewalt entstehen kann. Doch so harmlos war der Joint eben nicht. Was Paula und ihre Freunde da rauchen, ist Spice, künstliches Marihuana, und das haut den einen oder anderen um, mit gravierenden Folgen. "Legal Highs" heißt das neue Stück des Young Pathos Kollektivs, das bei der Premiere begeistert gefeiert wurde und am kommenden Wochenende noch dreimal aufgeführt wird.

Detailansicht öffnen Absolut sehenswert: "Legal Highs", aufgeführt vom Young Pathos Kollektiv. (Foto: Patrik Thomas/Young Pathos Kollektiv)

Regisseurin Chris Hohenester ist es wieder einmal gelungen, ihre jungen Darstellerinnen und Darsteller zu Höchstleistungen zu motivieren. Sie kannten sich vorher nicht, dann haben sie vier Monate lang zusammen geprobt, und am Ende wuchsen sie zu einem bühnenreifen Ensemble zusammen. Das ist das Prinzip des Young Pathos Kollektivs, das Hohenester seit 2019 leitet. Es richtet sich an Tanz-, Theater- und Performance-begeisterte Menschen zwischen 14 und 24 Jahren. Erstmals nahm sich die Regisseurin einen bestehenden Text vor, das Stück "Legal Highs" des jungen Münchner Autors Rinus Silzle. Es ist eine schwarze Komödie, in der es nicht nur um Mode-Drogen, sondern auch um soziale Unterschiede und Vorurteile geht. Mit Musik von Pink Floyd und The Doors schlägt Hohenester eine Brücke zu ihrer eigenen Generation, die temporeiche Choreografie erzeugt Spannung. Und jeder der fünf Darstellerinnen und Darsteller beweist ein ganz besonderes Talent. Absolut sehenswert. Und gut, dass solche Projekte gefördert werden. Aufführungen Donnerstag, 22., bis Samstag, 24. Juni, im Kreativquartier, Dachauer Straße 110d, | jeweils 20 Uhr.

Neue Klänge

Detailansicht öffnen Andreas Götz folgt Karl Maureen als Kirchenmusiker in Herz Jesu. (Foto: Stefan Kiderle/Robert Kiderle Fotoagentur)

"Die Orgel in Herz Jesu hat Suchtpotenzial", schwärmt Andreas Götz. Er sitzt seit Anfang Mai an den Pedalen und Tasten der Woehl-Orgel in dem Neuhauser Gotteshaus mit seiner weithin gerühmten modernen Architektur. Der gebürtige Starnberger studierte in München Kirchenmusik und vertiefte seine Studien in Paris. 26 Jahre lang war er im Westend tätig. Mit einem Konzert mit Werken von Johann Sebastian Bach, Franz Liszt und Max Reger gibt Götz, Nachfolger des Orgelprofessors Karl Maureen, in Herz Jesu an der Lachnerstraße 8 am Sonntag, 25. Juni, 19 Uhr, seinen Einstand, in der Reihe "Offene Tore". Der Eintritt ist frei.

Neue Spitze

Detailansicht öffnen Aktiv für die Jugend: der Vorstand des Kreisjugendrings München-Stadt. (Foto: KJR)

Der Kreisjugendring München-Stadt (KJR) ist der größte Jugendring Deutschlands, ihm vorzustehen eine große Aufgabe. Dieser stellt sich erneut für die nächsten zwei Jahre Judith Greil, 34, Bereichsleiterin der DGB-Jugend als Vorstandsvorsitzende. Zu ihrem Stellvertreter wurde der Compliance-Manager Leander Gerl, 37, vom Verein Diversity München gewählt. Neu in der Führungsriege sind die Sozialarbeiterin Svenja Gutzeit, 24, vom Bund der Deutschen Katholischen Jugend, die Diakonin Michaela Kleemann, 36, von der Evangelischen Jugend sowie der Ingenieur Alexander Rix, 30, von der Jugendorganisation des Bundes Naturschutz und die Studentin Sidal Tas, 24, von der Alevitischen Jugend (BDAJ). Wiedergewählt wurden Fatih Demirtas, 30, (DGB-Jugend München), Katharina Mayer, 26, (Deutscher Alpenverein) und Hans Radspieler, 62, von der Münchner Sportjugend. Er ist bereits seit 1990 im KJR-Vorstand. Als Fokus ihrer Arbeit nannten die neuen Vorstandsmitglieder unter anderem die Themen Wohnen, Freiräume, Partizipation und Mobilität.

Neue Rolle

Detailansicht öffnen "Etwas richtig falsch zu machen": Schauspieler Timocin Ziegler. (Foto: Soeren Stache/picture alliance/dpa)

Sich nicht wirklich gut vorzubereiten, zeugt meistens von Bequemlichkeit. Manchmal steckt aber auch ein Plan dahinter, so wie bei Timocin Ziegler: Er habe bewusst nicht verstehen wollen, was da passiere, sagte der Schauspieler bei der diesjährigen Berlinale. Dort lief der Spielfilm "Bis ans Ende der Nacht" im Wettbewerb, für Ziegler ist es die erste Hauptrolle in einem Kinofilm. Er spielt einen Polizisten, der bei einer Undercover-Aktion gegen einen Drogendealer mit einer Frau zusammenarbeiten soll, die früher einmal ein Mann war. Mit dem er zusammen war - und die er vielleicht noch liebt. Klingt verwirrend, aber genau das macht den Reiz dieses queeren Thriller-Melodrams aus: Regisseur Christoph Hochhäusler erzählt in bester Fassbinder-Tradition eine Geschichte über Geschlechteridentität und Täuschung, sein Hauptdarstellerpaar (Ziegler und die mit dem Silbernen Bären der Berlinale ausgezeichnete Thea Ehre) ist einem wahren Wechselbad der Gefühle ausgeliefert. Sie belauern, bekriegen und begehren sich, in einer Liebesszene kommen sie sich ganz nah - und sind doch getrennt von einer Glasscheibe.

Es sei darum gegangen, etwas "richtig falsch zu machen", sagte Timocin Ziegler in Berlin. Und damit lag er ziemlich richtig: Seine Filmkarriere läuft gut an, erst kürzlich war er in der "Polizeiruf 110"-Episode "Paranoia" zu sehen, er übernahm auch Rollen im "Tatort" oder im "Passau-Krimi". Geboren wurde er 1986 im niederbayerischen Eggenfelden, studiert hat er an der renommierten Schauspielschule "Ernst Busch" in Berlin. 2016 kam er nach München, das Theaterpublikum kennt ihn aus dem Volkstheater: Dort war er unter anderem in "Hedda Gabler", Shakespeares "Sommernachtstraum" oder Taboris "Mein Kampf" zu sehen. Im Juli wird er wieder in "Die Goldberg-Variationen" auf der Bühne stehen. Vorher kommt aber noch sein Film in die Kinos: "Bis ans Ende der Nacht" startet am 22. Juni.

Neues Jahrzehnt

Detailansicht öffnen Heiner Keupp, gerade 80 geworden, untersucht Missbrauchsfälle. (Foto: Alessandra Schellnegger)

Der Münchner Sozialpsychologe Heiner Keupp ist 80 Jahre alt geworden. Er treibt seit Jahren die Aufarbeitung des sexuellen Missbrauchs in Deutschland voran und gehört seit 2016 der vom Bundestag eingesetzten unabhängigen Aufarbeitungskommission an. Keupp hat in München studiert, promoviert und habilitiert und war 30 Jahre Professor für Sozial- und Gemeindepsychologie an der Ludwig-Maximilians-Universität, zudem Vorsitzender der Berichtskommission für den 13. Kinder- und Jugendbericht der Bundesregierung. Er untersuchte in Aufarbeitungsprojekten sexualisierte Gewalt, etwa im Klosterinternat Ettal oder an der Odenwaldschule.