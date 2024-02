Große Freude am Live-Moment: Für Youn Sun Nah ist das Programm "Elles" ein Neuanfang.

Die südkoreanische Jazzsängerin Youn Sun Nah hat sich neu erfunden. Bei ihrem Gastspiel in München zeigt sie sich nach vorsichtigem Beginn verblüffend wandlungsfähig und dynamisch.

Von Ralf Dombrowski

Ein bisschen hat Youn Sun Nah sich auch neu erfunden. Das fing schon vor der Pandemie an, als die koreanische Sängerin sich nach neuem Repertoire und anderen Partnern umsah. Bis dahin kannte man sie vor allem als verblüffend stimmstarke Interpretin an der Seite des Gitarristen Ulf Wakenius, mit dem sie bis heute gerne spielt, aber dessen Instrument auch klangfarbliche Grenzen hat. Youn Sun Nah versuchte es zunächst bei amerikanischen Kollegen und war gerade mitten in der experimentellen Stilerkundung, als Corona die Zukunft einzukassieren schien.