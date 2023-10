Yoga-Messe in München

Von Michael Zirnstein

Erschafft Yoga bessere Menschen? Darüber wird gerade gestritten. Viele Lehrende und Übende schwören, die Jahrtausende alten indischen Techniken für Körper, Geist und Seele machten sie stärker, ausgeglichener und empfindsamer für sich selbst und andere. Einige Journalisten und von ihnen befragte Experten aber vertreten in prominent platzierten Artikeln gerade die provokante These, der Achtsamkeits-Zirkus würde ganze Schwitzhütten voll mit Narzissten und Egomanen heranzüchten. Relevant ist das Thema allemal, denn nie zuvor war der Run auf die Gummimatten in Deutschland gewaltiger.