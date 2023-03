Yehuda Amichai, geboren 1924 als Ludwig Pfeuffer in Würzburg und 2000 in Jerusalem gestorben, gilt als einer der bedeutendsten Lyriker Israels.

Von Jutta Czeguhn, Würzburg

"31 - dein Pritschennachbar ist gestorben. Da du jetzt mehr Platz hast, bist du gut ausgeschlafen. Rücke auf 34 vor." Im jüdischen Altenheim von Weinburg vertreiben sie sich die Zeit mit Theresienstadtspielen, die sich eine Bewohnerin einst im Lager ausdachte. Nun, da sie entkommen sind, würfeln sie, um wieder einen Tag hinter sich zu bringen. Sie sind noch hier, aber eigentlich schon bei jenen, die wie die kleine, einbeinige Ruth in Rauch aufgegangen sind über einem der Krematorien im Osten. Ruth, dieses unerschütterliche Nachbarsmädchen, hat den Ich-Erzähler nie losgelassen. Sie erscheint ihm als treues Gespenst in seinen Tag- und Nachtträumen, in Jerusalem, in Weinberg, der Stadt seiner Kindheit, in die er nun zurückgekehrt ist. Um Rache zu nehmen, so zumindest sein Vorsatz.

Dieses Weinberg in Yehuda Amichais Roman "Nicht von jetzt, nicht von hier" ist - minimal cachiert - eindeutig als Würzburg zu identifizieren, wo der Autor als Ludwig Pfeuffer 1924 zur Welt kommt. Sein Vater, ein jüdischer Kaufmann, hat hellsichtig früh die Bedrohung durch die Nationalsozialisten erkannt. Im Sommer 1936 gelingt Familie Pfeuffer die Ausreise ins britische Mandatsgebiet Palästina. Ludwig, der sich in Yehuda Amichai ("Mein Volk lebt") umbenennen wird, wächst in Jerusalem auf, kämpft als Freiwilliger in der jüdischen Brigade der britischen Armee, dann unterstützt er die Untergrundbewegung Hagana, ist später auch Soldat während der Suez-Krise, im Sechs-Tage und im Jom Kippur-Krieg. Israel ist ihm Heimat geworden, und er, der hebräische Literatur und Bibelwissenschaften studiert hat, wird zum Nationaldichter dieses Landes.

Zusammen mit Natan Zach gilt Jehuda Amichai als Erneuerer der israelischen Lyrik. Mit einem neuen Ton, dieser Nähe zur Alltagssprache, beeinflusst er auch die zeitgenössische Prosa des Landes. "Wenn wir Amichai lesen, haben wir das Gefühl, als hätte er seine Verse in unserer Küche, in unserem Wohnzimmer, in unserem Schlafzimmer geschrieben", hat Amos Oz über ihn gesagt. In Israel sind Amichais Gedichte heute Schulbuchlektüre, sie wurden in 40 Sprachen übersetzt. Der Lyriker, nur so viel noch zu seiner Bedeutung, durfte 1994 Ministerpräsident Yitzhak Rabin zur Verleihung des Friedensnobelpreises nach Oslo begleiten und dort ein Poem vortragen. Und auch er selbst wurde als aussichtsreicher Kandidat für den Literaturnobelpreis gehandelt. Prägend ist Amichais Werk auch international, Jonathan Safran Foer etwa hat das einmal bei einer Rede in Princeton so definiert: "Ohne ihn stünde ich nicht hier oben."

Dieser Weltdichter also, der Jerualem besang wie kein Zweiter, was gilt er in Würzburg? Prozentual gesehen dürften ihn heute dort nur wenige Menschen kennen. Obwohl sie ihn 1981 mit dem Kulturpreis der Stadt ehrten, obwohl sie 2005, fünf Jahre nach seinem Tod, ein Sträßlein im Ringpark nach ihm benannten, obwohl sein Roman "Nicht von jetzt, nicht von hier" 2018 bei der großartigen Aktion "Würzburg liest ein Buch" quasi wiederentdeckt wurde.

Detailansicht öffnen Eine Stadt in Ruinen: Blick von der Festung Marienberg auf die Alte Mainbrücke und Würzburg nach einem Fliegerangriff im März 1944. (Foto: Süddeutsche Zeitung Photo)

Ihr Vater, wird sich nach seinem Tod Tochter Emanuella erinnern, habe auf seinen Wegen durch Jerusalem immer etwas zum Schreiben bei sich gehabt. Ständig habe er seine Beobachtungen, Gedanken notiert, auf kleinen Zetteln, die er dann in scheinbarer Unordnung auf seinem Schreibtisch häufelte, bis sie gar genug gekocht waren, um in Gedichte eingespeist zu werden. Genauso mag man sich Jehuda Amichai also vorstellen, als schreibenden Beobachter, wie er das erste Mal wieder durch seine Geburtsstadt streift. Ende der Fünfzigerjahre, die Kriegswunden im Würzburger Stadtbild sind da noch sehr deutlich sichtbar, die Menschen jedoch, voller Lebensgier, wollen alles hinter sich lassen. Wirtschaftswundertaumel statt Wundstarrkrampf.

Jemand wie Joel stört da nur. Ihn, den Ich-Erzähler, schickt Amichai in seinem 1963 zunächst in der Originalsprache Hebräisch, dann 1968 auf Englisch und erst 1992 auf Deutsch erschienenen Roman nach Weinberg/Würzburg. Der Archäologe aus Jerusalem reist im leeren Zugabteil für Kriegsversehrte und Invaliden an. Wird vom Schaffner verscheucht, der nicht bemerkt, dass der Fremde eine "Seelenprothese" trägt. Und nicht gekommen ist, "um zu lieben, sondern zu hassen".

Joel ist ein zögerlicher, trauriger Rächer, gesandt von Rabbi Mannheim, der am grausamen Los trägt, seine Tochter Ruth überlebt zu haben. Dieser nagende Phantomschmerz quält auch Joel. Um Ruth, der Einbeinigen, nahe zu sein, kauft er in Weinberg eine Beinprothese. Im jüdischen Altenheim trifft er auf eine vertraute Seele, nun an der Schwelle zum Tod. Auf rastlosen Tramfahrten durchquert er die Stadt, die ihm vertraut und surreal zugleich vorkommt. Am Bahnhof stellen Amerikaner in SS-Uniformen für einen Film die Deportationen nach. Es finden Rollschuhmeisterschaften statt. Ein Inder sammelt Geschichten der Verzweiflung. Alte Predigten Rabbi Mannheims werden vom Wind verstreut.

Der Roman erzählt eine zweite, eine Parallelgeschichte, die von Joel, der es nicht fertigbringt, nach Weinberg zurückzukehren. Beide Geschichten ergänzen, überkreuzen, widersprechen sich auf raffinierte Weise. "Der Mensch", sinniert Joel, "trägt den Ort seiner Kindheit ein Leben lang in sich. Sucht er ihn aber wieder auf, so löscht er das Bild mit dem Radiergummi der Gegenwart." Die Bilder von hoher Poesie, aber auch Bitterkeit, die Jehuda Amichai mit diesem Buch hinterlassen hat, bleiben wahrhaftig und aktuell. Auch mit 60 Jahren Zeitverschiebung.

Yehuda Amichai, "Nicht von jetzt, nicht von hier", wieder aufgelegt 2017 im Würzburger Verlag Königshausen & Neumann, 405 Seiten