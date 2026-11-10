Reality-Star Yasin Mohamed akzeptiert seine Verurteilung wegen Vergewaltigung nicht. Er legte Berufung ein, wie das Amtsgericht München auf Anfrage der Deutschen Presse-Agentur erklärte. Damit dürfte das Verfahren in die nächste Instanz gehen. Das Gericht hatte den 35-Jährigen in der vergangenen Woche wegen Vergewaltigung nach der Dating-Show „Love Island V.I.P.“ verurteilt. „Es war ein Übergriff, das wollen wir hier nicht kleinreden“, sagte die Richterin. „Eine Vergewaltigung ist eine Vergewaltigung.“ Mohamed bestritt die Vorwürfe.

Das Gericht sah es aber als erwiesen an, dass er die Mit-Kandidatin Sophie Imelmann im Sommer 2024 nach der Aufzeichnung der Sendung in einem Hotel in Griechenland vergewaltigte. Die 30-Jährige hatte die Vorwürfe gegen ihn auf Instagram öffentlich gemacht. Daraufhin verlor Mohamed nach eigenen Angaben mehrere Fernsehformate, für die er bereits eingeplant gewesen sei – darunter auch das „Dschungelcamp“. In seinem Urteil verhängte das Gericht ein Jahr und acht Monate Haft auf Bewährung – und blieb damit hinter der Forderung der Staatsanwaltschaft zurück, die ein Jahr mehr gefordert hatte. Damit wäre die Aussetzung der Strafe zur Bewährung nicht mehr möglich gewesen.

Mohameds Verteidigung hatte direkt nach der Verurteilung angekündigt, Rechtsmittel gegen die Entscheidung einzulegen. In ihrem Plädoyer hatten die Anwälte den Freispruch ihres Mandanten gefordert, der betont hatte, alle Intimitäten mit Imelmann seien einvernehmlich ausgetauscht worden. Das Tatgeschehen sei von einem „sehr ambivalenten Verhalten“ geprägt gewesen und eingebettet in eine „möglicherweise sich anbahnende Beziehung“, hieß es in der Urteilsbegründung des Gerichts. Die Richterin sprach von einer „stark untypischen Vergewaltigung“.

Es sei aber eben so, dass jemand, der sich über ein klares Nein hinwegsetze, den Tatbestand und die gesetzliche Definition der Vergewaltigung erfülle. Das Gericht ging von einer „bedingt vorsätzlichen“ Tat aus: „Er hat dieses Nein wahrgenommen, er hat es verstanden“ – und habe es dann dennoch versucht. RTL distanzierte sich nach dem Urteil von Mohamed. „Sexualisierte Gewalt und die Missachtung persönlicher Grenzen sind mit den Werten von RTL nicht vereinbar. Der Schutz unserer Teilnehmerinnen und Teilnehmer sowie ein respektvoller Umgang miteinander haben für uns höchste Priorität“, teilte der Sender mit.

Diese Verantwortung sei auch ein wesentlicher Maßstab bei der Entscheidung für Besetzungen, erklärte der Sender weiter. Vor diesem Hintergrund sei eine weitere Zusammenarbeit mit Mohamed nicht vorgesehen.