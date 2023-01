Von Max Murke

An einem matschfeuchten Winterabend leuchten die Schaufenster des Yanyou besonders verheißungsvoll in der Albert-Roßhaupter-Straße, ein paar Minuten nur vom Harras. Grüppchenweise strömen die Leute in das kleine Lokal, schieben sich in Jacken und Schals durch die Glastür, und natürlich ist es erst mal ein gutes Zeichen, dass das Lokal bei jedem Besuch voll ist.