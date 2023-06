Von Michael Zirnstein

Das Leben eines Yamato-Trommlers ist nicht das eines Rockstars, sagt Masa Ogawa, der väterliche Vorstand dieser weltweit erfolgreichsten Taiko-Truppe. Dabei werden er und seine derzeit zwölf Tour-Musiker durchaus wie Rockstars bejubelt in Japan und der ganzen Welt, nach inzwischen 4500 Auftritten vor acht Millionen Zuschauern. Aber was der Mann meint, ist, dass seine Schützlinge weit mehr Disziplin aufbringen müssen als gepuderte Rock'n'Roller vom alten Schlag.

Aufstehen um sechs Uhr früh, dann rennen sie los, auch jetzt in München wird man sie vielleicht an der Isar oder im Englischen Garten joggen sehen, jeden Morgen zehn Kilometer. Nach dem Frühstück gibt es Gewichttraining, wozu die zehn Kilo schweren Trommeln mittlerer Größe gestemmt werden. Die Kalorien und das Protein holen sie sich durch ausgiebige Reismahlzeiten - immerhin, den Reis bringen sie nicht mehr aus Japan mit wie früher, als sie ihn auf Reisen in die Trommeln stopften, "heute gibt es auch in Europa guten Reis", sagt Ogawa.

Er hat Yamato 1993 gegründet. Seine Mutter zeigte ihm damals die Trommeln, die früher vor allem bei Zeremonien in Shinto-Schreinen gespielt wurden. Zwei Wochen lang übte er zusammen mit drei Mitstreitern für das einwöchige "Shinto Shrine Festival". 2000 Jahre lang gebe es dieses Trommeln, "aber erst seit etwa 50 Jahren spielt man sie auf diese Weise", sagt er: freier, künstlerischer, akrobatischer. Traditionell im religiösen Kontext trommelten auch nur Männer, jetzt gebe es immer mehr Frauen, die mitspielen wollen. Auch bei Yamato sind einige Trommlerinnen dabei, was Ogawa sehr begrüßt: "Bei uns sind die Frauen vitaler als die Männer, haben mehr Power." Zum Beispiel die 25-jährige Neen Meora, die seit sieben Jahren trommelt und "immer stärker werden" will.

Detailansicht öffnen Die Frauen bei Yamato sind vitaler als die Männer, sagt der Kompaniechef Masa Ogawa. (Foto: Hirohsi Seo)

Dafür wird nach dem Mittagessen geprobt. Ogawa schreibt die Noten und vermittelt sie den Schülern verbal, was in etwa klingt wie "tenteke-tenteke-tenteke-ta, duckoducko-dongidongi-Dooung-da", das funktioniert wie Beatboxen, auch ohne Instrumente. Bis zu 500 Schläge pro Minute schaffen die Musiker. Wie lange braucht man, um eine Taiko-Trommel zu beherrschen? "Es kommt auf das Ziel an, das man sich steckt", sagt Ogawa, "man kann es in einer Stunde lernen". Dann schaut er auf einen Zögling und sagt lachend: "Er spielt seit zwölf Jahren und ist immer noch nicht gut genug."

Streng geht es zu. Aber auch lustig, herzlich, leidenschaftlich. Alles wird zum Ritual: das tägliche Spannen und Stimmen der kleineren Shime-Daikos - ein Kraftakt für Zwei. Täglich müssen die Musiker auch Trommelschlägel aus Fichtenholz schnitzen, hobeln und polieren; die erfahrensten Mitglieder prüfen sie, erst dann gibt es das Yamato-Brandzeichen - ein Gütesiegel.

Detailansicht öffnen Bis zu 500 Schläge pro Minute schaffen die Trommelkünstler. (Foto: Hirohsi Seo)

Warum sie Hunderte Schlägel pro Tour verschleißen, wird bei den Shows jeden Abend klar: Das ist ein Dauergewitter, japanischer Analog-Techno, Rhythmus-Akrobatik. Aber nicht nur, es gibt auch ein Blockflötenorchester, sanftere Shamisen-Töne (vom japanischen Banjo), Tänze und clowneske Einlagen. Bisweilen wird zauberhaft gesungen, über den Herzschlag ("Shin-On"), der alles bewegt, der auch die Trommler mit dem Publikum verbindet: "Jeder Zuschauer spürt es, jeder hat einen Herzschlag, der mit den Trommeln korrespondiert", erklärt Ogawa.

Für die Yamato-Gemeinschaft ist Trommeln kein Job, sondern Leidenschaft ("Netsujoh") und "Tenmai" - so lautet der Name der neuen Tour, der "Schicksal" bedeutet: "Unser Schicksal ist mit den Trommeln verbunden, in guten wie in schlechten Zeiten", sagt Ogawa.

Yamato, "Tenmei", Di. - So., 4. - 9. Juli, München, Deutsches Theater