Auf Tiktok gibt es einen Trend, der nennt sich „do it for the plot“. Im Grunde geht es darum, abzuwägen, was die Hauptfigur eines Films an der eigenen Stelle tun würde: Den Job am anderen Ende der Welt annehmen? Die Hochzeit in letzter Minute platzen lassen? Eine Affäre mit dem Arbeitskollegen beginnen?

Die Social-Media-User nutzen „do it for the plot“ etwa als Ausrede in Dating-Fragen. Nämlich immer dann, wenn sie eigentlich ganz genau wissen, dass es vernünftiger wäre, diesem einen Typen keine zweite Chance zu geben oder nicht zur Ex-Freundin zurückzukehren. Doch ist es manchmal aufregender, nicht die vernünftige Option zu wählen. Sondern herausfinden, was nach dem Film-Plot passiert.

Ebendiese Stimmung transportiert auch der Track „SOS/Life Is Sweet“ auf der neuen EP „Gentle“ des Münchner Artists Xay. Der erste Part der Doppel-Single handelt von einer Frau, die „nach Gefahr riecht“ und dennoch ungeheure Anziehung ausstrahlt. Der zweite vom süßen Leben zu zweit. Dazu viby R’n’B-Beats und melancholischer Autotune-Sound, der vermuten lässt, dass es kein Happy End für beide gibt. Und auch sonst handeln die Songs auf „Gentle“ vom Auf und Ab in Liebes-Dingen.

Xay, der mit bürgerlichem Namen Sah Rahim Abdullah heißt, macht seit 2015 Musik, seit 2020 als Solo-Künstler. Vor zwei Jahren hat er sich mit seinem Debüt-Album „X.File“ in der Münchner Musikszene einen Namen gemacht. Seitdem arbeitet er regelmäßig mit hiesigen Künstlerinnen und Künstlern zusammen, darunter Saibou, Ria oder dem erfolgreichen deutschen Rapper Badchieff mit Wurzeln im Münchner Umland.

Auch Xay ist hier geboren und aufgewachsen. In seiner Kindheit prägte ihn vor allem die Kultur seiner Familie – die Mutter des Sängers unterrichtete uigurischen Folklore-Tanz. Aber auch Hip-Hop: „Ich bin anders aufgewachsen als viele meiner Klassenkameraden. Hip-Hop hängt viel mit Herkunft zusammen. Ich will, dass sich meine Herkunft, mit der ich mich oft alleine gefühlt habe, in meinem Sound widerspiegelt“, sagte der Musiker vergangenes Jahr der SZ.

Dass seine Herkunft für Xay eine zentrale Rolle spielt, zeigt auch sein Konzertformat „Home Sweet Home“ – eine Hommage an seine Heimatstadt und eine Plattform für Münchner R’n’B. Diesen Samstag feiert die Show in der Milla zugleich Xays neue EP.

Xay, Samstag, 26. Oktober, 20 Uhr, Milla Club, Holzstraße 28