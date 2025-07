Eine Rückkehr des Skandal-Sängers in die Band, die er mitbegründete, ist aber ausgeschlossen. Stattdessen setzt das Kollektiv seine Verjüngung fort und gibt sich experimentell – wie nun beim Konzert des „Söhne Mannheim Jazz Department“ in München.

Von Michael Zirnstein

Dominic Sanz hat Xavier Naidoo durchaus einiges zu verdanken. Denn 2011 trat er als 20-Jähriger bei einem in Deutschland völlig neuen Fernsehformat an. Den Zuschauern der ersten Folge von „The Voice of Germany“ musste erst noch das Prinzip der Show erklärt werden: Vor vier umgedrehten Sesseln sollte der leidenschaftliche Fußballer und Sänger aus der Eiffel die Juroren allein mit seiner Stimme für sich gewinnen. Er sang stark „Use Somebody“, erst weckte er das Interesse von Rea Garvey, dann drehte sich auch noch Xavier Naidoo für ihn um. Und Sanz entschied sich, in das Team des damals populärsten Soulstars des Landes zu gehen.