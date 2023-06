Erst zum Schluss zeigte sich Wynton Marsalis als Solist in vorderster Reihe, vorher leitete er beim Konzert in der Isarphilharmonie sein Jazz at the Lincoln Center Orchestra von ganz hinten im Trompetensatz.

Wynton Marsalis und sein Jazz at the Lincoln Center Orchestra beweisen in der Isarphilharmonie, wie lebendig die Jazz-Tradition klingen kann.

Von Oliver Hochkeppel

Wie gerne würde man als in der Tradition verwurzelter Jazz-Fan noch einmal einen Jelly Roll Morton, einen Dizzy Gillespie oder einen Duke Ellington mit seinem Orchester live erleben. Und wie sehr wünschte man sich, dass diese und andere Giganten noch länger hätten leben und arbeiten, also ein noch größeres Vermächtnis hätten hinterlassen können. Immerhin, die größtmögliche reale Annäherung an solche Wünsche bescherte einem nun das Konzert von Wynton Marsalis und seinem Jazz at the Lincoln Center Orchestra in der Isarphilharmonie.

Was schon der Einstieg deutlich machte: Das Jimmy Dorsey Orchestra hat Dizzy Gillespies "Grand Central Getaway", eine der schnellsten, mitreißendsten und druckvollsten Nummern der Swing-Ära, 1945 vielleicht mit noch mehr Feuer und als noch homogenerer Band-Organismus gespielt, aber näher an dieses Original kommt momentan wohl kaum ein anderes Ensemble in der Welt heran.

Ganz in ihrem Element waren Marsalis und die Seinen dann bei Duke Ellington, erst beim ähnlich furiosen "Trombonio-Bustoso-Issimo" (die Endung stimmt in jeder Hinsicht), dann bei vier Stücken aus der "Toot Suite". "Wir sind Ellingtonians. Sein Erbe ist der Kern unseres Orchesters, einige seiner Band-Mitglieder waren bei unserer Gründung dabei", erklärte Marsalis. Und gerade da zeigte sich, was die großen alten Jazzer auch auszeichnete und was man beim aktuellen Jazz neben aller Virtuosität und experimentellem Elan oft vermisst: das ganz Weiche, das "sophisticated" Seelenvolle.

Noch wichtiger aber ist, dass Marsalis und das JLCO die Jazztradition nicht einfach reproduzieren, sondern weiter- und in die Gegenwart überführen. Nicht nur in den phänomenalen, jeweils die eigene Persönlichkeit widerspiegelnden Soli, die alle aus dieser handverlesenen Band (Marsalis selbst trat erst ganz am Schluss ans Solistenmikrofon) üppig bekamen, sondern auch in eigenen Kompositionen von Marsalis, dem Posaunisten Chris Crenshaw oder dem Saxofonisten Sherman Irby. So erbrachte der Abend den umjubelten Nachweis, dass die Beschäftigung mit dem Alten moderner sein kann als so manche Avantgarde.